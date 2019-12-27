2020瑪法達大預言！2020愛神密碼　這8天都是「情人節」！

圖文／鏡週刊

今年是2020年，就字面上來看似乎沒什麼特別，但對於善玩數字遊戲的人來說，幾乎時時刻刻都是愛侶間示愛最佳時刻，「2020」代表就是「愛你愛你」的諧音。

其實，情人間彼此表白每天都在進行，示愛也天天上演，但對有些不善言辭的人來說，今年有好多時間可以鼓起勇氣示愛，《鏡週刊》整理了2020年7個表達愛意的好時機。

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2月2日：（02.02.20） 你愛、你愛、愛你 2月20日：（02.20.20） 你愛、愛你、愛你 3月20日：（03.20.20）想愛你、愛你 5月20日：（05.20.20）我愛你、愛你 7月11日：（07.11.20） 7&11全天候愛你 10月10日：（10.10.20）愛你滿點 11月20日：（11.20.20）一心一意愛你愛你

除了上列這7天外，還有9月20日：（09.20.20）就愛你、愛你。其實愛侶間也未必要特別在這些天示愛，貼心的小舉動，加上事事為對方設想，情人節也可以天天都過。



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