花媽抱病陪掃街！　何志偉心疼送擁抱：她鼻子都擤破皮了

▲民進黨立委候選人何志偉送上擁抱，感謝陳菊輔選拜票。（圖／翻攝何志偉臉書，下同）

記者趙于婷／台北報導

選戰進入倒數階段，各大候選人都加快腳步掃街拜票，今（27）總統府秘書長陳菊也陪同台北市第二選區（士林大同）民進黨立委候選人何志偉輔選。由於陳菊感冒仍情義相挺，又碰巧今氣溫下降，讓何志偉心疼直說「她因為不斷擤鼻涕，鼻子都破皮了。」

何志偉近日持續掃街拜票行程，今天由陳菊陪同輔選。陳菊一到何志偉的服務處就直說「我今天來，是因為我要相挺這個在民進黨低潮的時候，把責任扛起來的年輕人。」陳菊一番話讓何志偉相當感動，更透露「花媽其實感冒，但今天還是來到士林大同，陪我吹風。」他也擔心連日來的輔選行程，讓陳菊身體吃不消。

▲總統府秘書長陳菊今陪何志偉掃街拜票。



由於今日氣溫下降，感冒中的花媽穿上外套、圍巾，再披上防風外套，陪著何志偉在掃街車上拿著麥克風向選民打招呼、替何志偉拉票。何志偉也因為擔心花媽的身體，一直把麥克風從花媽手上搶回來，更揶揄自己真的「好大膽！」

何志偉看見花媽感冒仍情義相挺，也感動的送上一個大大擁抱。陳菊也肯定直說，民進黨去年失敗後，志偉跳出來參選，讓民進黨守住士林大同區，志偉一路以來都相當努力經營基層，相信他的選情是很穩定的。

▲陳菊儘管感冒在身，仍努力替何志偉拉票。