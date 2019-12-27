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愛的力量安穩的願望　璨揚企業再捐第4部救護車回饋社會

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▲璨揚企業股份有限公司董事長黃文献先生，今年再捐贈璨揚賜福號救護車予消防局柳營消防分隊使用，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲璨揚企業股份有限公司董事長黃文献先生，今年再捐贈璨揚賜福號救護車予消防局柳營消防分隊使用，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

多年來深耕府城，璨揚企業股份有限公司董事長黃文献先生，有感於救護工作之辛勞及專業，懷著感恩的心，今年再捐贈璨揚賜福號救護車予消防局柳營消防分隊使用，由消防局長李明峯代表接受。

位於台南市科工區的璨揚企業股份有限公司，在黃文献董事長的領導下，每年對社會公益的付出更是不遺餘力，不只在有形的金錢及物資贊助，公司全體員工都是社會公益活動的志工，每個部門都由主管帶領年年投入志工服務。並皆秉承著「取之社會、用之於社會」精神，深切感念消防弟兄工作辛苦及出勤安全考量，此次更邀請令堂黃郭罔受女士及胞兄弟黃文家、黃添福先生，一同捐贈救護車一部來回饋地方，幫助更多有需要的人。

▲璨揚企業股份有限公司董事長黃文献先生，今年再捐贈璨揚賜福號救護車予消防局柳營消防分隊使用，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃文献熱愛台南這塊土地，一直以來皆熱心公益默默奉獻、善行於社會。因此於2015年12月，已先行捐贈救護車（璨揚1號）1輛於第六大隊安南消防分隊使用、並又於2017年8月再捐贈第2輛救護車（璨揚2號）1輛於第一大隊鹽水消防分隊使用，2018年11月底捐贈第3輛救護車（璨揚3號）於第一大隊後壁消防分隊使用，於2019年更與其令堂及家人一同合資捐贈第4輛救護鎮（璨揚賜福號）於第一大隊柳營消防分隊使用。

據璨揚企業黃文献董事長表示，此輛救護車命名為璨揚賜福號，代表著家人們對璨揚企業全體員工的祝福，並對社會公益的持續付出，這種拋磚引玉及對土地的情感堅持及重視在地鄉親的精神，贏得大家的支持與讚許，希望27日藉由這部救護車的啟用，讓更多人民的生命安全更多了一層保障，也希望能將這樣的幸福繼續延伸至社會每一個角落，溫柔地守護臺南這塊土地。

▲璨揚企業股份有限公司董事長黃文献先生，今年再捐贈璨揚賜福號救護車予消防局柳營消防分隊使用，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，所捐贈之救護車含車內救護器（耗）材，價值新台幣約260萬元，將直接配置於消防局第一大隊柳營分隊用於執行到院前緊急救護工作，期使該輛救護車能發揮最大效能，幫助更多亟待救援的市民。

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