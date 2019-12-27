　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩） 

▲YouTuber全明星運動會集合了各領域的YouTuber。（圖／翻攝自木曜4超玩，下同。）

記者許凱彰／台北報導

《木曜4超玩》以不斷推陳出新的企劃一直是YouTube熱門榜上的常客。近期曝光最新企劃是集合10多位總訂閱破1000萬的YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」，影片在26日晚間首播，104分鐘「0冷場」的運動會內容，吸引了最高同時在線3.5萬人一起觀看。值得一提的是，刷網洗版內容完全0負評。

▲▼《木曜4》YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

請繼續往下閱讀...

據了解，這個運動會是由麥卡貝《木曜4》的團隊所一手策畫，除了自己的木曜團隊，找來包括擁有244萬訂閱數的阿滴、126萬訂閱數的滴妹、135萬訂閱數的狠愛演（牛排、胡椒和大蛇丸）、131萬訂閱數的千千還有白癡公主、65.6萬訂閱數的上班不要看以及這群人中有34.4萬訂閱的尼克與3萬訂閱的董仔，集合總點閱破1000萬的各大咖YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」。

▲▼《木曜4》YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

前後進行了100公尺短跑、跳遠、射箭、大隊接力以及拔河等等項目，既使邰哥在第一個項目第1個10公尺因為拉傷無法全力完成，但仍然展現運動家的精神。對此，不少網友心疼，「真的用心、用生命在做節目」。

《木曜4》團隊跨越原本YouTube影片上執行的框架，用超規格的企劃內容還有專業的後製剪接，讓整個YouTube影片的精緻程度直逼電視製作。網紅視網膜開場、台北市政府的合作、樂儀隊的表演、還有最後學姐黃瀞瑩的頒獎，整個流程都讓粉絲0負評大讚，「太用心了啦！哏都藏在節目裡」。

▲▼《木曜4》YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

木曜粉在首播時不停刷版給支持，紛紛在最後提到，「木曜真的太偉大了，竟然讓牛排穿跑鞋」、「真的很感謝木曜，出現在我們的年代，讓我們看到各位大大的堅持與努力」、「這集真的超用心，好多梗都收到了都用上了XD木曜加油」、「真的很用心製作節目，電視上已經看不太到這樣的用心」、「超好看的一集，只有木曜才能超越木曜」。

▲▼《木曜4》YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

也有些部分忠實粉絲把功勞歸到幕後的製作人以及後製身上，「37:54，39:32，41:30，47:32，許多地方都在胖達神手之下把情緒帶到最高逼到最緊 把整個畫面的效果襯托到另一個境界」、「謝謝木曜給我們好看的企劃，希望2020第二屆可以開放賣票入場觀看」。

▲▼《木曜4》YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

《木曜4》團隊26日晚上更在南港區的展演中心租下場地與粉絲一起觀看首播，邰哥、坤達等等參與的YouTuber也到場一起互動，現場擠進百名鐵粉同樂。製作人在影片最後說出自己的真心話，「謝謝每個禮拜準時收看的粉絲觀眾們，我們也許會累，但永遠不會放棄，有一天一定要做出令人羨慕的節目」。

▼《木曜4》首播現場有鐵粉到場支持。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲▼木曜四首播現場。（圖／記者許凱彰翻攝）

 
ET快訊
謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」
即／闖入樹林區火車平交道　男子慘遭「高速列車」撞飛慘死
「2生肖」明年記得安太歲！命理師曝「1個舉動」衰一整年
「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！電競女神公開密技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

【瑪法達談星】12.25～12.31　風象星座　雙子摸彩、交換禮物手氣佳

【瑪法達談星】12.25～12.31　水象星座　天蠍出現意想不到「神展開」

【瑪法達談星】12.25～12.31　火象星座　射手出現近年未見「特殊機緣」

【瑪法達談星】12.25～12.31　天賜厚禮　最旺星座Top 4曝光

影／中部以北「入夜就急凍」！暴冷低探12°C超有感　周末天氣曝...還要下雨

聖沛黎洛120週年晚宴力邀5位女主廚助陣　美食圈女傑齊聚台北

手搖500億商機！大學生最愛飲料店第一「年終估2個月」...網看傻

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

【瑪法達談星】12.25～12.31　風象星座　雙子摸彩、交換禮物手氣佳

【瑪法達談星】12.25～12.31　水象星座　天蠍出現意想不到「神展開」

【瑪法達談星】12.25～12.31　火象星座　射手出現近年未見「特殊機緣」

【瑪法達談星】12.25～12.31　天賜厚禮　最旺星座Top 4曝光

影／中部以北「入夜就急凍」！暴冷低探12°C超有感　周末天氣曝...還要下雨

聖沛黎洛120週年晚宴力邀5位女主廚助陣　美食圈女傑齊聚台北

手搖500億商機！大學生最愛飲料店第一「年終估2個月」...網看傻

IG女模穿「牙線比基尼」慶生 渾圓「屁股彈」炸翻網友

新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！民進黨收「土財主」1600萬打掉2對手

《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

抱「羞恥箱」被一排客人圍觀！她臉紅吶喊：公開處刑啊　交換禮物被惡整

喬治看好洛城雙雄在西冠對決　湖人想升級最大交易籌碼是庫茲馬？

「恐怕有人被活埋」！瑞士、奧地利單日4起雪崩　已知2人受傷送醫

【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

【瑪法達談星】12.25～12.31　風象星座　雙子摸彩、交換禮物手氣佳

【瑪法達談星】12.25～12.31　水象星座　天蠍出現意想不到「神展開」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

手搖500億商機！「麻古茶坊」年終估2個月

中部以北「入夜就急凍」！暴冷探12°C　周末天氣曝

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

3年存第1桶金！電競女神：月薪分5

用700元吹風機　他感想驚呆：便宜好用欸

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

台灣虎航遇亂流「空服員被拋飛」　

冷氣團南下中！明晨2地區探10°C

誰當女友？　雞排妹PK子瑜好意外

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

整理LINE好友名單　多出「刪除」新功能

更多熱門

相關新聞

千萬大咖合體！YouTuber全明星運動會影片曝：真香

千萬大咖合體！YouTuber全明星運動會影片曝：真香

《木曜4超玩》以不斷推陳出新的企劃一直是YouTube熱門榜上的常客。近期曝光最新企劃是集合10多位總訂閱破1000萬的YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」，影片曝光後不少網友敲碗首播時間，「就在12/26，超級期待，每天都在倒數」。

交換禮物「價差20倍」抽到他的直接掉地獄

交換禮物「價差20倍」抽到他的直接掉地獄

阿滴被罰4萬慘痛教訓！認「違反勞基法2大缺失」

阿滴被罰4萬慘痛教訓！認「違反勞基法2大缺失」

阿滴英文違反勞基法2規定　勞動局開罰四萬

阿滴英文違反勞基法2規定　勞動局開罰四萬

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

關鍵字：

木曜4超玩YouTuber全明星運動會阿部瑪莉亞阿滴滴妹狠愛演千千

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

快訊／火車經過平交道...男衝上前「趴軌道」被輾過慘死　

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面