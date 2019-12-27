《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

▲YouTuber全明星運動會集合了各領域的YouTuber。（圖／翻攝自木曜4超玩，下同。）

記者許凱彰／台北報導

《木曜4超玩》以不斷推陳出新的企劃一直是YouTube熱門榜上的常客。近期曝光最新企劃是集合10多位總訂閱破1000萬的YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」，影片在26日晚間首播，104分鐘「0冷場」的運動會內容，吸引了最高同時在線3.5萬人一起觀看。值得一提的是，刷網洗版內容完全0負評。

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據了解，這個運動會是由麥卡貝《木曜4》的團隊所一手策畫，除了自己的木曜團隊，找來包括擁有244萬訂閱數的阿滴、126萬訂閱數的滴妹、135萬訂閱數的狠愛演（牛排、胡椒和大蛇丸）、131萬訂閱數的千千還有白癡公主、65.6萬訂閱數的上班不要看以及這群人中有34.4萬訂閱的尼克與3萬訂閱的董仔，集合總點閱破1000萬的各大咖YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」。

前後進行了100公尺短跑、跳遠、射箭、大隊接力以及拔河等等項目，既使邰哥在第一個項目第1個10公尺因為拉傷無法全力完成，但仍然展現運動家的精神。對此，不少網友心疼，「真的用心、用生命在做節目」。

《木曜4》團隊跨越原本YouTube影片上執行的框架，用超規格的企劃內容還有專業的後製剪接，讓整個YouTube影片的精緻程度直逼電視製作。網紅視網膜開場、台北市政府的合作、樂儀隊的表演、還有最後學姐黃瀞瑩的頒獎，整個流程都讓粉絲0負評大讚，「太用心了啦！哏都藏在節目裡」。

木曜粉在首播時不停刷版給支持，紛紛在最後提到，「木曜真的太偉大了，竟然讓牛排穿跑鞋」、「真的很感謝木曜，出現在我們的年代，讓我們看到各位大大的堅持與努力」、「這集真的超用心，好多梗都收到了都用上了XD木曜加油」、「真的很用心製作節目，電視上已經看不太到這樣的用心」、「超好看的一集，只有木曜才能超越木曜」。

也有些部分忠實粉絲把功勞歸到幕後的製作人以及後製身上，「37:54，39:32，41:30，47:32，許多地方都在胖達神手之下把情緒帶到最高逼到最緊 把整個畫面的效果襯托到另一個境界」、「謝謝木曜給我們好看的企劃，希望2020第二屆可以開放賣票入場觀看」。

《木曜4》團隊26日晚上更在南港區的展演中心租下場地與粉絲一起觀看首播，邰哥、坤達等等參與的YouTuber也到場一起互動，現場擠進百名鐵粉同樂。製作人在影片最後說出自己的真心話，「謝謝每個禮拜準時收看的粉絲觀眾們，我們也許會累，但永遠不會放棄，有一天一定要做出令人羨慕的節目」。

▼《木曜4》首播現場有鐵粉到場支持。（圖／記者許凱彰翻攝）