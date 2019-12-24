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千萬大咖合體！《木曜4》「YouTuber全明星運動會」影片曝光：真香

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記者許凱彰／台北報導

《木曜4超玩》以不斷推陳出新的企劃一直是YouTube熱門榜上的常客。近期曝光最新企劃是集合10多位總訂閱破1000萬的YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」，影片曝光後不少網友敲碗首播時間，「就在12/26，超級期待，每天都在倒數」。

.▲▼YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲YouTuber全明星運動會吸引不少人關注。（圖／翻攝自木曜4超玩，下同。）

請繼續往下閱讀...

這個運動會是由麥卡貝《木曜4》的團隊所一手策畫，除了自己的木曜團隊，找來包括擁有244萬訂閱數的阿滴、126萬訂閱數的滴妹、135萬訂閱數的狠愛演（牛排、胡椒和大蛇丸）、131萬訂閱數的千千還有白癡公主、65.6萬訂閱數的上班不要看以及這群人中有34.4萬訂閱的尼克與3萬訂閱的董仔，集合總點閱破1000萬的各大咖YouTuber舉辦一場「YouTuber全明星運動會」。

▲▼YouTuber全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

消息傳出後，就有粉絲期待首播時間。據了解，「YouTuber全明星運動會」這個企劃將會在2019年12月26日晚間進行首播。

《木曜4》團隊在粉絲團上搶先曝光預告影片時，也有許多粉絲引頸期盼說到，「超級期待，準備好爆米花」、「點閱讓他破千萬吧」、「準備抖內了，這企劃的前導看起來就很讚」、「蛇丸肯定第一名啦 十項全能都輕輕鬆鬆挑起來」、「原來....牛排有布鞋啊」、「實在是太香了～三刷是正常的嗎」、「有阿部溫泱還有滴妹千千癡癡，太香了啦」。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

 
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