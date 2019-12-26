苦苓預言韓國瑜不怕失業！　成就超越沈玉琳：被政客埋沒的綜藝咖

圖、文／CTWANT

2020總統候選人第二場電視政見發表會25日登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜及親民黨候選人宋楚瑜，再度同台對決。會後苦苓在節目上諷刺，韓國瑜是被政客埋沒的綜藝咖，如果繼續努力，成就應該能超越荒謬大師沈玉琳。

苦苓在三立政論節目《新台灣加油》表示，大家不用擔心韓國瑜被罷免後失業，因為韓國瑜非常適合和利菁一起主持節目，而且成就搞不好能超越沈玉琳。

▲作家苦苓暗酸韓國瑜。（圖／周刊王提供）



談起韓國瑜在政見會的表現，苦苓揶揄，韓國瑜這次發表十大政見都沒有看稿，且稿子背得很熟，可能是「沒有跟李佳芬吵架」，不過他全程都只是背稿，根本不了解也不清楚政見裡面的內容。

另外針對韓國瑜在政見會上提及「遮羞布」一事，苦苓砲轟，韓國瑜對罷韓行動念念不忘，遮羞布是遮生殖器官的，「我就跟你說韓國瑜有下體依戀症候群，你不相信，他不講到這種地方就不會開心。」他建議韓國瑜，應該好好想想為什麼連國外的人、外縣市的人都看不下去要罷韓。

更多 CTWANT 報導

雪碧爆生子搶人夫！正宮「火辣雙球炸出」身分曝 開戰嗆：裝可憐

民進黨急通過反滲透法 蔡衍明怒批：搞戒嚴、獨裁「晚上睡得著？」

正宮劇組宣示主權！E球女星「慘淪小三」搬離愛巢 發圖訴苦：仍愛著