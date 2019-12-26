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老婆遲遲無法懷孕！醫檢查驚見老公是「空包彈」：只有一隻精蟲會動

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老婆遲遲沒辦法懷孕，結果發現問題出在老公身上。（圖／Pixabay）

▲老婆遲遲沒辦法懷孕，結果發現問題出在老公身上。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

懷孕對不少女性來說是重要大事，不過有夫妻因為自身疾病，想要求得一子都很困難。急診科醫師田知學在節目上就分享了一個案例，透露曾有一對夫妻一直生不出小孩不斷求診，原先以為是太太的問題，但後來發現，原來老公是「空包彈」。

老婆全部檢查做完後都沒有問題，才發現是老公是「空包彈」。（圖／翻攝自YouTube）

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▲老婆全部檢查做完後都沒有問題，才發現是老公是「空包彈」。（圖／翻攝自YouTube）

急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目分享案例，她表示，這位老公的精子數量少之又少，照了X光發現心臟左右是顛倒的，再做全身檢查驚覺「全身很多地方都是顛倒的」。這樣的症狀被稱作「卡塔格氏症候群」（Kartagener syndrome），主要是男患者身體有纖毛的地方不會動，而精子要排出來需要纖毛運動，但因為精子尾巴的活動力太差，所以很多精子都沒有出來，根據統計，男性若是有這樣的症狀，要讓女性懷孕生子的比例不到一半。

這位夫妻最後進行人工授精，不過當這位老公的精子放在顯微鏡下觀察時，卻讓人失望，原因是精子的數量雖然多，但是都不會動，透過醫師在鏡頭下尋找，終於找到了一隻會動的，瞬間燃起希望，便趕緊將兩者放在一起結合。

田知學解釋，由於這類的人很容易合併其他的疾病，因為精子的鞭毛不會動，或本來就有異常的話，也無法形成一個胚胎，讓人遺憾的是，這對夫妻最後仍沒有成功受孕。

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