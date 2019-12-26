撞死清大物理奇才…爸寶胡家瑞入監前為買跑車大鬧　開槍襲警再判拘

▲胡家瑞撞死清大博士生後，又因嗆警察、醫生、試槍陸續遭起訴，在判刑18年定讞後，入監前又為買跑車與父親大吵，甚至開槍攻擊上門的警員，可說是「一路玩到關」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

男子胡家瑞於2016年6月間，開車撞死清大「物理奇才」林姓博士生，當時他不但肇逃，還將死者的筆電燒毀，丟進溪裡企圖滅證，法院審理期間，他多次要求父親陪同出庭，被網友戲稱為「爸寶」，並判刑18年定讞。胡家瑞入獄前，又為了要買跑車與父親大吵，警方上門後，他竟拿空氣槍襲警，當場被壓制在地。北院12月26日判胡家瑞拘役30日，得易科罰金。

胡家瑞撞死人後仍不斷鬧事，在法院審理期間，因對2名警員嗆「我殺你了不起關2個月」，被起訴妨害公務、恐嚇等罪，後來胡家瑞到耕莘醫院，遭醫師拒絕開立診斷證明書，又叫囂「找兄弟揍你」，因違反《醫療法》再添一案。

2018年10月間，胡家瑞又被檢舉在自家頂樓與朋友試槍，警方在他房內，查獲數十顆土製子彈，檢方依《槍砲彈藥管制條例》起訴他，並追查疑似帶走槍枝的同夥。

直到2019年2月，胡家瑞撞死清大博士生的官司，由最高院依殺人等罪判刑18年定讞後，在3月等入監期間，為了要買BMW M5跑車，與父親大吵並作勢毆打，胡父受不了報警，不料胡家瑞竟掏槍襲警，被當場壓制在地，胡家瑞直到入監前，仍堅持「一路玩到關」，北院12月26日判他拘役30日，得易科罰金。

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