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台塑企業暨勤勞基金會捐款535萬元　「勤勞會館」揭牌儀式 

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▲「台塑企業暨勤勞基金會」捐款535萬元協助「雲林縣復健青年協進會」進行新設日間照顧中心修繕，於26日上午台塑企業暨勤勞基金會由台塑公司麥寮管理部陳文仰副總代表出席，同時與重要地方人士一同進行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「台塑企業暨勤勞基金會」捐款535萬元協助「雲林縣復健青年協進會」進行新設日間照顧中心修繕，於26日上午台塑企業暨勤勞基金會由台塑公司麥寮管理部陳文仰副總代表出席，同時與重要地方人士一同進行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業暨勤勞基金會捐款535萬元協助「雲林縣復健青年協進會」進行新設日間照顧中心修繕，於26日上午台塑企業暨勤勞基金會由台塑公司麥寮管理部陳文仰副總代表出席，同時雲林縣復健青年協進會理事長林淑英、雲林縣議會副議長蘇俊豪、北港鎮蕭永義鎮長等重要地方人士一同進行揭牌儀式。

雲林青年復健協進會為了感謝「台塑企業暨勤勞基金會」的善舉，特地將新據點命名為「勤勞會館」，目前會館已完成修繕工程，並正式揭牌啟用，整體的環境十分舒適，內部設施設備與服務空間都非常完備，工作人員也充滿熱誠與愛心，相信可以為本地有需要的民眾提供更好的到宅送餐、居家及日間照顧服務。

雲林縣復健青年協進會是雲林地區深耕34年的在地團體，長期提供身障與長者各項照顧與支持服務。2018年透過副議長蘇俊豪轉介瞭解協進會規劃新設立永久據點，雖經過多年自籌與募款已順利購置房舍，但內部空間修繕仍有資金缺口。考量若能及早完成修繕將可有效擴大並提升當地的照顧服務品質與量能，因此利用「勤勞基金會」歷年結餘535萬元，以實際行動來支持本項計畫。

長期以來台塑企業持續投入資源於雲林沿海各鄉鎮地區不遺餘力，總裁王文淵於2019年得知雲林國中小學生營養午餐的食材費用遠低於全台之平均金額時，立刻指示捐贈8千7百萬元，協助雲林縣國中小學提升營養午餐食材費用至全台平均水準。讓發育成長中的學童可以享用營養且份量充足的午餐，提高學童上課的注意力和學習力。

台塑企業持續以來透過廠區專人定期辦理「急難救助」、「低收入戶三節慰問」、「公立國中小學愛心營養早餐」及「清寒優秀子弟獎學金」外，也結合在地機構推動「早療社區據點」、「獨居老人送餐」、「老人住宅改善」、「樂齡健康活力中心」等社會弱勢族群關懷計畫，並即時掌握和瞭解鄰近社福機構之需求，補助設施設備汰換購置經費。

此外，台塑企業暨王詹樣公益信託每年都固定推動「臺灣特色文化 發展計畫」，以發揚台灣傳統藝術及本土特色文化為目標，邀請如明華園、如果、蘋果劇團以及亦宛然布袋戲團到雲林各鄉鎮、學校 進行巡演，不但為雲林的廣大民眾連結高水準的戲劇表演，也進一步促成傳統藝術文化的紮根與薪火相傳。

同時，台塑企業一向希望與地方共存共榮，聘請專業團隊推動「農漁業輔導」，進一步提高在地農、漁民的收入和生產技術的升級。為了豐富漁業資源，復育魚苗，與雲林區漁會合作進行「魚苗放流」，　今年邁入第12年累積突破500萬尾，協助地方漁業永續經營與發展。

目前也已經捐贈6千8百萬作為沿海四鄉路口錄影監視系統建置經費、斥資4千多萬捐建麥寮鄉橋頭派出所、並助雲林縣警察局添購3輛警備車等，有效提升警政系統硬體設備。為推廣雲林特色文化、在地小吃及觀光產業發展，推動「Formosa樂活圈」計畫，吸引外地遊子及觀光客進入雲林，透過實地走訪認識雲林，並帶動雲林的繁榮。

以上各項計畫的推動，不僅是善盡企業的社會責任、回饋鄉里，更希望能進一步喚醒大家對弱勢族群、文化傳承、以及在地生活環境的關心，一方面促使為整體社會能向上提升，也達到與地方共榮共存的目標。

▲「台塑企業暨勤勞基金會」捐款535萬元協助「雲林縣復健青年協進會」進行新設日間照顧中心修繕，於26日上午台塑企業暨勤勞基金會由台塑公司麥寮管理部陳文仰副總代表出席，同時與重要地方人士一同進行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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