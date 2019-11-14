經部偕同專家學者查核台塑麥寮廠房　26日召開六輕總體檢座談會

▲經濟部工業局今（14）日前往台塑石化股份有限公司煉一廠，偕同製程安全、災防應變等專家學者共同查核督導。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部工業局今（14）日前往台塑石化股份有限公司煉一廠查核督導，偕同製程安全、災防應變等專家學者組成事故調查小組共同進廠，將於26日召開麥寮六輕園區台塑企業所屬工廠總體檢高階座談會議，請台塑企業針對本次事件進行專案報告，並提出後續改善承諾。

108年11月12日下午14點00分，雲林離島式工業區麥寮鄉塑化公司煉油事業部煉一廠員工於進行輕油分離塔C-1051出口側壓力錶更換作業，發現內容物洩漏而緊急停車，洩漏物質後續燃燒而使該員燒燙傷，據塑化公司表示，初步研判係因設備故障所致。

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經濟部工業局今天下午偕同製程安全、災防應變等專家學者組成事故調查小組，共同進廠以釐清本次事故成因並要求廠方提出改善期程。本次進廠重點在於釐清人員是否依照標準操作程序（SOP）進行檢修、管線設備是否定期進行檢修、洩漏當時是否未能有效處置、事故發生後是否依照法定程序進行通報。

官員表示，本次進廠初步結果與建議，於進廠結束後由專家學者向廠方提出，本局將於11月26日之麥寮六輕園區台塑企業所屬工廠總體檢高階座談會議，請台塑企業針對本次事件進行專案報告，並提出後續改善承諾。

經濟部工業局雲林縣麥寮離島服務中心於收到塑化公司通報後，發送工安簡訊通報雲林縣政府消防局、民政處、環保局、建設處、衛生局及勞工處等53個單位，並依照經濟部工業局「工業區區域聯防事故應變協防機制作業」啟動區域聯防通報，告知區內廠商園區內發生事故。