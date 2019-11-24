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台塑親子路跑吸引3300人參加　常委王瑞瑜現場加碼捐600萬助失親兒

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▲▼台塑企業今(24)日在台化公司彰化廠舉辦Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動。（圖／記者余弦妙攝）

▲台塑企業今(24)日在台化公司彰化廠舉辦Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動，彰化縣長王惠美（右3）、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜（右4）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／彰化報導

台塑企業今(24)日在台化公司彰化廠舉辦Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動，現場包括彰化縣長王惠美、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜、台化公司副董事長洪福源、南亞公司董事長吳嘉昭及台塑石化公司董事長陳寳郎等重量級貴賓到場，現場共吸引3,300位跑者攜家帶眷，以及社區民眾共襄盛舉。台塑企業暨王長庚公益信託更加碼600萬元推動失親兒助學金。

王瑞瑜在致詞時提到，本次路跑特別準備彰化有史以來最大規模的氣墊遊戲區，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」為主軸，遊戲區全長110公尺，設置多達10座大型氣墊遊戲設施，另外，一旁的「台塑生醫健康悠活館」，主打全台灣第一家全產線開放的觀光工廠，可以看到產品從研發到包裝的過程，還能吃到正宗台塑牛小排，非常適合全家大小在假日一起同樂。

請繼續往下閱讀...

另外，王瑞瑜特別提到，台塑企業暨王詹樣公益信託從2010年開始提供兒少機構的助學金補助，希望讓機構內的孩子享有平等發展的機會。後來，也偶然發現企業內一位同仁因為另一半過世，需要獨自照顧就讀國小的兩個小孩，面對這樣的變故，這位 同仁面臨到很大的心理、生活壓力，經過很長一段時間的調適，生活才慢慢恢復正常。

王瑞瑜說，除了少部份失去親人的孩子能到兒少機構接受照顧外，其實社會上還有很多孩子因為家庭遭逢變故，由單親或親戚撫養，需要給予關懷與協助，而這些家長同樣也面臨到很大的教養及經濟壓力，所以從2012年透過台塑企業暨王長庚公益信託與「失親兒基金會」合作，提供18歲以下孩子助學金補助，希望幫助他們順利完成學業，同時減輕家長的經濟負擔，到今年底，已經幫助了超過1萬1千人次的孩子、投入超過3,500萬元。

王瑞瑜表示，瞭解今年受到景氣的關係，造成失親兒基金會在助學金募款的狀況不如往年順利，所以特別加碼捐贈600萬元助學金，讓明年的助學金能順利發放，減輕家長經濟負擔，讓更多的孩子能無憂無慮的上學。

▼台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜（中）為路跑活動進行開跑鳴笛儀式。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼台塑企業今(24)日在台化公司彰化廠舉辦Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動。（圖／記者余弦妙攝）
 

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