「新人有9個月專案獎金」遠雄人壽宣布：2020年擴大增員　招募2000名業務菁英

▲遠雄人壽2020年擴大增員，預計招募2000名年輕世代業務菁英。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

為了響應國際乳癌防治，遠雄人壽於雄獅盃業務表揚大會頒獎典禮上結合「粉紅絲帶」主題活動，傳播正確的乳癌防治知識，促進早期篩檢早期治療觀念，同時呼籲善用健康保險轉移可能產生的風險。

遠雄人壽表示，身為醫療險領導品牌，透過全方位商品補足人生4大醫療保障缺口，包括住院醫療保障、防癌保障、重大傷病、失能險，業務通路配合每年持續舉辦為期4個月的大型A&H健康險業務推廣活動，鼓勵業務人員要以醫療保障為核心，關心客戶健康險保障需求，讓每一張健康險保單，真正達到照顧保戶和家庭的目的。

遠雄人壽2019年雄獅盃「A&H菁英會議競賽頒獎典禮」，共有450名業務菁英獲得表揚，典禮上除傳達健康險的重要性與保險業的互助助人價值外，也宣示遠雄人壽同時是最適合年輕人展現自我的舞台，特別規劃「青年夢想大使代言人」活動，由專業造型師、化妝師、攝影師，為青年夢想大使打造亮麗形象。

遠雄人壽副總經理張習正表示，為培育年輕好手，公司除了研發優質的保險商品外，更透過頂級的獎勵旅遊及大型表揚活動，鼓勵年輕人將事業發展結合生活、擴大交友圈，並以在遠雄創業成功為目的，實現人生夢想。

遠雄人壽表示，2020年將擴大增員，預計招募2000名年輕世代業務菁英，攜手開創亮麗未來，其中「新人專案」提供9個月專案獎金，用以穩定新人創業初期收入的不穩定，幫助想要有發展且有企圖心的年輕人，從個人到團隊、一無所有到年薪千萬，完成創業目標。