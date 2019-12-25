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儲蓄險「雙重砍殺」明年貴兩波…最高暴漲30%！壽險業嘆：民眾失去穩定金流養老

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲到底該如何理財存錢，一直都是民眾思考的議題。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

金管會保險局24日公布人壽保險最低死亡保障門檻，例如要求16歲至30歲的被保險人死亡保額至少是保價金的190%等措施，預計2020年7月1日上路，預估儲蓄險保費至少調漲5%至30%，民眾可能再也買不到短年期高利儲蓄險。壽險業者表示，「保單回歸保險本質是對的，但每一階段的人生所面對的是不同的風險，失去了穩定的金流，就可能無法應付『長壽風險』。」

繼金管會宣布調降明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率，此次更針對儲蓄險增訂「死亡保障門檻」，意即拉高儲蓄險的保障比重，明年7月上路後，儲蓄險將面臨「第二波上漲」。若以同樣的保費估算，當未來儲蓄成分降低後，保戶可以買到更多的保障額度；但反過來說，在「雙重因素」下，民眾若要買相同儲蓄比重的儲蓄險保單，保費一定會比今年還要貴。

壽險業者表示，保險回歸保障本質，是很好的本意，但金管會對於「死亡保障門檻」在概念上似乎有些落差，例如，每個人生階段都面臨著不同的風險，以年輕人而言，就會擔心非預期的事故，導致收入中斷等經濟困難，因此有壽險需求；但對中老年人而言，就必須要面對「長壽風險」，失去了如儲蓄險的穩定金流已經不知道怎麼辦，「還要在此階段增加死亡保障門檻嗎？」

▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣。（圖／路透社）

▲儲蓄險準備漲價，引起民眾議論。（圖／路透社）

儘管保險商品端看個人需求，但當保單絕版或漲價，勢必會引起搶購潮。壽險業者不擔心民眾搶購，「因為想買儲蓄險的人，早就買好了！」趁現在撿便宜的民眾也大有人在。目前各家保險公司都正重新精算，預估2020年保險商品調漲最高達30%；影響較大的保險商品，多是「高保費、低保額」的保單。也就是說，民眾不僅可能再買不到短年期高利儲蓄險，而且其他保單的保費也會變貴。

金管會保險局指出，在現行低利率環境下，高儲蓄性質保險商品使壽險業新契約保費快速累積，產生資產負債無法配合、保證利率高於投資報酬率、資金去化壓力、國外投資比重偏高與匯率風險等問題，且保險公司承擔的淨危險保額偏低，除了偏離保險保障本質外，未來在國際會計準則IFRS 17下可能產生商品無利潤的情形，不利國際接軌。

因此，金管會決議訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範」，也就是「死亡保額」對保價金或帳戶價值的比例。而所謂「死亡保障最低比率」，例如規定被保險人16歲至30歲，死亡保額至少要在保價金的190%；換句話說，當儲蓄險的保價金隨利率每年增值，保價金無論怎麼增加，保額都必須要是保價金的1.9倍。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲無論選擇哪個理財工具，「儲蓄」是立即行動而讓時間累積。（圖／pixabay）

該規範明訂，依保戶不同年齡，要有一定的壽險保障費用，包括31歲至40歲的保額為160%；41歲至50歲為140%；51歲至60歲為120%；61歲至70歲為110%；71歲至90歲為102%；而90歲以上，仍必須要維持100%，死亡保額不可低於保價金。

金管會保險局副局長張玉煇表示，對保戶而言，購買該類型商品時，每單位的保額費率下降，可用較低的保費，買到最高的保障；不僅能提升民眾保障，同時保險公司的財務也能更加穩健，有利接軌IFRS 17。

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