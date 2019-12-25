儲蓄險砍殺…熱門保單即將大搬風！壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

▲保險商品類型多，需要花時間釐清和了解。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

面對儲蓄型商品預計明年7月1日上路「最低死亡門檻規定」，保費在精算過後至少調漲5%至30%，壽險公司多表示尊重主管機關訂定，也將依指示辦理。至於2020年投保趨勢中，哪些保險商品將受矚目？壽險業者指出，明年上半年可觀察「利變型保單」銷售，同時「投資型保單」業績也可望回溫；「保障型商品」可關注長照、老年醫療相關保單。

壽險業資深主管向《ETtoday新聞雲》記者表示，明年的保險商品可分作「上半年」、「下半年」來細看，特別是儲蓄成分較重的商品，例如利變型商品。據觀察而言，「明年上半年」與「今年下半年」差不多，雖然明年1月1日起，金管會調整壽險業各幣別新契約責任準備金利率，但對於「利變型商品」影響不大，加上市場已預期明年下半年會大幅度改版，因此將出現停售效應。

「明年上半年仍是『利變型保單』的天下，其中，『美元利變保單』相對將受到民眾青睞！」壽險業者指出，利變型保單除了擁有利率的優勢，只要美元匯率低於31元，也是相對好的進場時機。至於明年下半年，因壽險門檻法實施，就得看新版本、較高保障成分的儲蓄型商品能否繼續受到保戶青睞，「短期內一定會影響銷售，但長期而言，市場需求仍存在，終究會恢復熱度。」

▲壽險業者認為，「投資型保單」或許可以成為2020年的主打商品之一。（圖／pixabay）

壽險業者認為，明年「投資型保單」業績可望回溫，因此市場會持續發展「連結類全委」或「目標到期債券基金」。值得注意的是，過去都是以「躉繳」為主，如今2年至6年期繳商品也會開始發展，原因有二：因應中美貿易戰及市場波動，「定期定額投入」是相對穩健的作法；再者，下半年開始，短年繳的傳統儲蓄型商品不能賣，也需要相對應的期繳投資型商品消化部分資金。

未來保障型商品的銷售勢必會成長，不過壽險業者認為，受限市場規模及供需現況，保障型商品的成長幅度也有限，「保障加上儲蓄的『綜合型商品』（包含一定比率壽險保障或其他疾病／醫療／意外給付項目），相對而言，成長幅度應會較保障型商品高，惟前10年解約金不得高於所繳保費。」

壽險業者表示，在保障型商品中，因台灣面臨高齡化轉型議題，如長照、老年醫療一定會越來越受歡迎；失能扶助險也會回歸以生能扶助為主的商品設計，更重視「在失能後可以定期且長期補助」，包含是否考慮到未來長照費用或通貨膨脹成加的情況；醫療險則看有無高齡實支實付醫療、是否有高齡加倍給付、有無健康加值金等。

▲購買保單之前，必須先整理自身的保障額度與需求。（圖／pixabay）

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