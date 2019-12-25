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台灣人愛買保單「保障卻不足」！金管會整頓儲蓄險　壽險公會提4大點：發揮保險價值

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▲計算，理財，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲金管會公布壽險最低死亡門檻規定等措施，將於2020年7月1日生效。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

針對金管會正式公布「人身保險商品審查應注意事項」修正及「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」等措施，進而對保險業商品政策與消費者產生重大影響，壽險公會25日提出4大點說明，這項政策將滿足民眾需求，也發揮保險真正價值，對提升國人保障具有正向助益。

壽險公會說明，第一，這項政策是金管會報行政院「金融發展行動方案」中，有關「促進多元保險保障發揮保險安定社會人心功能」的政策。此次主管機關於推出政策前參採產業意見，並減緩對產業的影響層面與行政作業所需時間等因素綜合考量下，方才頒布相關措施，壽險業將會積極準備與因應此次的修正措施，以維護市場的穩定發展。

第二，台灣預計在2026年邁入「超高齡社會」，伴隨國人的長壽趨勢，為填補退休後收入缺口、降低對晚年生活的衝擊，因此，國人常將兼具保障及穩定累積資產效果的壽險商品，作為退休規劃的理財工具之一。

但根據壽險公會與保發中心2018年統計資料顯示，國人投保率高達249.5%（即國人平均約有2.5張保單），惟每人平均死亡給付僅56.8萬元；若被保險人一旦發生保險事故，對遺族照顧及家庭經濟穩定仍具提升空間。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲台灣民眾每人平均約持有2.5張保單，但保障額度卻不夠。（圖／pixabay）

「壽險門檻法則」這項新政策實施，希望能確保事故當下能提供適當的保障，避免保險過於偏重理財。壽險業未來保險商品的設計將更貼近國人生命週期的變化，依據人生各階段對保障需求程度設定門檻比率，反倒更能貼近生命週期需要，滿足客戶需求，發揮保險真正價值，對提升國人保障具有正向助益。

第三，「壽險門檻法則」等監理措施的推出，有助引導壽險業者調整商品結構，強化保障型商品等利率敏感度低的保險商品推動，可適度減緩保險公司投資風險及資金去化壓力，朝向強化資產負債管理及提升償付能力的方向邁進，以利未來國際會計準則制度順利接軌，達到企業永續經營的目標。

第四，此次監理政策，雖然對產業的商品政策開發會有很大影響，但壽險業將極盡全力完成此次變更作業，且會對消費者與業務員作出充足的教育訓練與說明，達成主管機關原規劃提高國人保障、穩定商品的利基、強化國際接軌的量能等三贏目的。

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