溫暖聖誕節完迎鋒面！北東濕又冷「下探13度」　周末全台都有雨

▲受中颱巴逢水氣影響，本周末全台都會有雨。（圖／翻攝自氣象局）

記者李宜秦／台北報導

把握溫暖聖誕節！中央氣象局表示，明（26）日晚上開始鋒面通過且東北季風增強，北部、東半部天氣轉濕冷，明晚到後天（27日）清晨最冷，低溫下探13度，北、東將有局部短暫雨。另外中颱「巴逢」目前正在穿越菲律賓中部群島，今晚就會進入南海，受其水氣影響，27日到30日全台都有雨。

氣象局預報員王品翔指出，今日各地均為多雲到晴，僅東部、東南部地區有短暫零星雨。明白天天氣型態跟今日類似，高溫上看25度以上，中南部則接近30度。

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▲明晚到後天清晨最冷，北、東都有雨。（圖／記者李毓康攝）

王品翔表示，明晚開始鋒面通過且東北季風增強，北台灣將明顯降溫，最冷時段約為明晚到後天清晨，局部地區下探13到14度，迎風面的北部、東半部將有局部短暫雨，花東山區也會下雨。

王品翔表示，27日仍受東北季風影響，北部、東半部天氣偏冷，同時會有局部短暫雨，且由於南邊有巴逢帶來的水氣影響，雲帶較厚，太陽加熱不明顯，導致白天高溫回升不大，北台灣約僅22到23度、中南部約27度。

▲明晚到後天清晨最冷，北、東都有雨。（圖／記者李毓康攝）

王品翔指出，巴逢目前位置在鵝鑾鼻南方1100公里處，預計進入南海後，外圍水氣將逐漸北上，台灣周末將受影響，27日到30日各地都會有雨。另外到了30日，東北季風再增強，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴逢正在穿越菲律賓中部群島，預計今晚就會進入南海，由於南海海域越靠近越南環境越惡劣，巴逢兩天後將逐漸減弱。不過巴逢水氣本周末依然會影響台灣，周六、日全台都為「濕涼或冷」。