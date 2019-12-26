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蔡沐霖合體實況主談「永和都市計畫」　28日將與民眾組隊打「電競友誼賽」

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▲▼ 蔡沐霖合體實況主打電競賽 。（圖／翻攝自蔡沐霖臉書）

▲ 蔡沐霖將合體實況主Cheap打電競賽 。（圖／翻攝自蔡沐霖臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨新北市第9選區立委候選人蔡沐霖自稱「年輕抗體」，立志翻轉老永和，日前他也和實況主合體，一同用世紀帝國的遊戲背景拍成影片，講述永和歷史以及政見，新穎的宣傳方式成功吸引了上萬名網友觀看。

蔡沐霖日前就在臉書上指出，蔡英文執政以來，積極推動電競產業的發展，因此他也藉此和永和在地知識型網紅身兼實況主「Cheap」合體，邀請網友在12月28日，與他一起和立委鄭運鵬、立委候選人彭俊豪組隊，和Cheap來一場以一抵五的「世紀帝國友誼賽」，名額只有2名，遊戲過程亦會全程直播，歡迎有興趣的網友報名。

▲▼ 蔡沐霖和實況主cheap合體 。（圖／翻攝自YouTube／cheap）

▲蔡沐霖談永和都市計畫。（圖／翻攝自YouTube／cheap）

蔡沐霖也藉此機會和Cheap合體拍片，以世紀帝國遊戲作為背景，將「永和花園城市」都市計畫的歷史脈絡拍成影片。影片提到，永和一開始擁有7座大型公園，卻在政府的「惡搞」之下變成水泥都市，22萬人僅有1個完整的公園綠地可以使用。

「原本規劃的林蔭大道，取而代之的是密密麻麻、雜亂無章的巷弄。」影片提到，外地人對於永和的印象不外乎就是「路小、車多、人多、擁擠」和「百慕達三角洲」，又擠又亂，進去以後就很難出來。

蔡沐霖指出，2014年，根據調查，永和一共有14塊公有閒置土地，為了提升居民的生活品質，他們要做的不只是把閒置的公有土地釋出，包含汙水下水道、智慧電網和綠能節能，若他當選立委，將會做一個跨部門的通盤式考量，成為中央和地方良好的溝通橋樑，只要年輕人站出來，永和的生活品質是有機會被翻轉的。

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