臺灣稻米達人冠軍　赴日拼出「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎

▲農糧署署長胡忠一（左起）頒發台灣稻米達人之光匾額給謝美國農友。

圖、文／行政院農糧署提供

臺東縣池上鄉87歲謝美國農友甫於本（109）年9月26日從行政院農業委員會陳吉仲主任委員手上獲頒「臺灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍獎座，11月遠赴日本也拿下第21屆「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎。種稻有70多年經驗的謝美國，靠著堅定信念與熱情栽種有機稻米，讓臺灣稻米在國際舞台上嶄露鋒芒，可說是稻米界的臺灣之光。

臺灣米No 1. 國際賽事脫穎而出

請繼續往下閱讀...

農糧署指出，每年辦理之「臺灣稻米達人冠軍賽」由全臺近千位農友角逐，參賽者需於鄉鎮初賽拔得頭籌才取得進入全國賽的門票，所有參賽稻穀經過公開拆封更換包裝、隨機編號等過程，後續以代號進行稻米品質檢測及專家學者官能品評，秉持公平、公正、公開原則選出外觀飽滿、安全又好吃的全臺冠軍米，冠軍達人稱號得來不易。本年度「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣有機米組冠軍遠赴日本榮獲金賞，也代表「臺灣稻米達人冠軍賽」評選機制與國際接軌，得獎者實至名歸。

謝美國這次參加日本「米・食味鑑定士協會」主辦的第21屆「米．食味分析鑑定競賽」國際大會，可說是全球最大規模的食米競賽，本年度海外參賽組有來自美國、泰國、中國大陸等6個國家共50多個參賽米，海外參賽者第1名才能進入決賽與日本各都道府縣優質米一決勝負，除了謝美國農友外，來自花蓮縣富里鄉簡宏盛農友也以極些微差距拿到海外參賽組第2名，臺灣米在海外參賽組包辦第1、2名，展現出我國農民種稻實力技壓群雄，臺灣米的美味獲得國際肯定。

▲臺灣稻米達人的冠軍米榮獲日本「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎。

金賞獎所向披靡 臺灣米軟實力搶攻國際市場

日本稻米在許多國內外消費者心中都是最高品質稻米的代表，過去有臺灣米參加「米．食味分析鑑定競賽」國際大會屢獲特別優秀賞（佳作），今年稻米達人冠軍謝美國首次以臺灣米在該國際大會中拿下金賞獎，實屬不易。本次謝美國拿到金賞獎的高雄147號稻米是農委會高雄區農業改良場吳志文博士等人所育成，是該場所培育出的第一個香米品種，芋頭清香廣獲國內消費者喜愛。由於日本進行米飯品評著重於米本身的飯香，不喜歡特殊香氣，此次赴日競賽高雄147號未能佔得優勢，所幸在「米・食味鑑定士協會」認證之食味鑑定士簡碩宏積極與協會首席鑑定士入口壽子小姐及評審反覆溝通下，臺灣米終在品質規格等級、食味值、味度分析及官能品評等重重考驗下，在日本都道府縣36個參賽組一起激烈評比中，脫穎而出以第2高分拿到金賞獎。

▲農糧署胡忠一署長致詞中指出，本年度「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣有機米組冠軍遠赴日本榮獲金賞，也代表「臺灣稻米達人冠軍賽」評選機制與國際接軌，得獎者實至名歸。

農糧署表示，臺灣米甫接獲1,140公噸外銷日本訂單，並於11月29日裝櫃起運，12月1日再傳捷報，顯示臺灣米之軟實力可與日本並駕齊驅，未來將持續提升國產稻米品質，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安策略行銷國內外，建立臺灣米高品質及安全形象，全力搶攻國際市場。

▼米・食味鑑定士協會」代表簡碩宏頒發金賞獎獎狀給謝美國農友。