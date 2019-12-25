　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臺灣稻米達人冠軍　赴日拼出「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 稻米達人之光 。（圖／行政院農糧署提供）

▲農糧署署長胡忠一（左起）頒發台灣稻米達人之光匾額給謝美國農友。

圖、文／行政院農糧署提供

臺東縣池上鄉87歲謝美國農友甫於本（109）年9月26日從行政院農業委員會陳吉仲主任委員手上獲頒「臺灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍獎座，11月遠赴日本也拿下第21屆「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎。種稻有70多年經驗的謝美國，靠著堅定信念與熱情栽種有機稻米，讓臺灣稻米在國際舞台上嶄露鋒芒，可說是稻米界的臺灣之光。

臺灣米No 1. 國際賽事脫穎而出

請繼續往下閱讀...

農糧署指出，每年辦理之「臺灣稻米達人冠軍賽」由全臺近千位農友角逐，參賽者需於鄉鎮初賽拔得頭籌才取得進入全國賽的門票，所有參賽稻穀經過公開拆封更換包裝、隨機編號等過程，後續以代號進行稻米品質檢測及專家學者官能品評，秉持公平、公正、公開原則選出外觀飽滿、安全又好吃的全臺冠軍米，冠軍達人稱號得來不易。本年度「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣有機米組冠軍遠赴日本榮獲金賞，也代表「臺灣稻米達人冠軍賽」評選機制與國際接軌，得獎者實至名歸。

謝美國這次參加日本「米・食味鑑定士協會」主辦的第21屆「米．食味分析鑑定競賽」國際大會，可說是全球最大規模的食米競賽，本年度海外參賽組有來自美國、泰國、中國大陸等6個國家共50多個參賽米，海外參賽者第1名才能進入決賽與日本各都道府縣優質米一決勝負，除了謝美國農友外，來自花蓮縣富里鄉簡宏盛農友也以極些微差距拿到海外參賽組第2名，臺灣米在海外參賽組包辦第1、2名，展現出我國農民種稻實力技壓群雄，臺灣米的美味獲得國際肯定。

▲▼ 稻米達人之光 。（圖／行政院農糧署提供）

▲臺灣稻米達人的冠軍米榮獲日本「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎。

金賞獎所向披靡 臺灣米軟實力搶攻國際市場

日本稻米在許多國內外消費者心中都是最高品質稻米的代表，過去有臺灣米參加「米．食味分析鑑定競賽」國際大會屢獲特別優秀賞（佳作），今年稻米達人冠軍謝美國首次以臺灣米在該國際大會中拿下金賞獎，實屬不易。本次謝美國拿到金賞獎的高雄147號稻米是農委會高雄區農業改良場吳志文博士等人所育成，是該場所培育出的第一個香米品種，芋頭清香廣獲國內消費者喜愛。由於日本進行米飯品評著重於米本身的飯香，不喜歡特殊香氣，此次赴日競賽高雄147號未能佔得優勢，所幸在「米・食味鑑定士協會」認證之食味鑑定士簡碩宏積極與協會首席鑑定士入口壽子小姐及評審反覆溝通下，臺灣米終在品質規格等級、食味值、味度分析及官能品評等重重考驗下，在日本都道府縣36個參賽組一起激烈評比中，脫穎而出以第2高分拿到金賞獎。

▲▼ 稻米達人之光 。（圖／行政院農糧署提供）

▲農糧署胡忠一署長致詞中指出，本年度「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣有機米組冠軍遠赴日本榮獲金賞，也代表「臺灣稻米達人冠軍賽」評選機制與國際接軌，得獎者實至名歸。

農糧署表示，臺灣米甫接獲1,140公噸外銷日本訂單，並於11月29日裝櫃起運，12月1日再傳捷報，顯示臺灣米之軟實力可與日本並駕齊驅，未來將持續提升國產稻米品質，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安策略行銷國內外，建立臺灣米高品質及安全形象，全力搶攻國際市場。

▼米・食味鑑定士協會」代表簡碩宏頒發金賞獎獎狀給謝美國農友。

▲▼ 稻米達人之光 。（圖／行政院農糧署提供）

ET快訊
政見會／貪汙每天含豬膽…韓國瑜18大金句一次看！
快訊／宜蘭拆解2千噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

NCC通過寵物頻道「PET CLUB TV」 ！駁「東風國際台頻道」申設

夢想職業不再是三師！　電競選手、美食家、網紅是青年志願前3名

朝聖高雄JETS嘉年華！玩搖擺波浪「腳踝重擊鐵欄杆」　畫面曝光...園方回應了

這樣也可以！台大農經所論文「很微妙」　分析服飾業品牌忠誠度、美國槍枝執照

臺灣稻米達人冠軍　赴日拼出「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎

雲林縣長張麗善就職週年　宣布國中小增加「品德教育」課程

蘇花改1/6全線通車！北花車程大省1小時　「區間測速」4月上路抓違規

全年獲多項獎項肯定　台灣中油期能永續經營發展

盧秀燕撤中火2機組許可證　環團大讚合理合法：執行藍綠夢想

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

NCC通過寵物頻道「PET CLUB TV」 ！駁「東風國際台頻道」申設

夢想職業不再是三師！　電競選手、美食家、網紅是青年志願前3名

朝聖高雄JETS嘉年華！玩搖擺波浪「腳踝重擊鐵欄杆」　畫面曝光...園方回應了

這樣也可以！台大農經所論文「很微妙」　分析服飾業品牌忠誠度、美國槍枝執照

臺灣稻米達人冠軍　赴日拼出「米．食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎

雲林縣長張麗善就職週年　宣布國中小增加「品德教育」課程

蘇花改1/6全線通車！北花車程大省1小時　「區間測速」4月上路抓違規

全年獲多項獎項肯定　台灣中油期能永續經營發展

盧秀燕撤中火2機組許可證　環團大讚合理合法：執行藍綠夢想

「餓霸」跑來門口討債！激動大叫：飯啊啊啊　開門秒衝進民宅

看著看著就哭了　跨年模擬器陪你度過孤單跨年夜

尤美女／《行政訴訟法》三讀修正　期帶動實體法體檢

大選賭盤開蔡英文「讓240萬票」　組頭竟是娃娃機台主辨：純娛樂

HBL／他們是親戚　尹湘雲：陳力生別叫我阿姨！

許毓仁爆陸資滲透國發基金　批民進黨推反滲透法自打臉

「最希望抓共諜的就是我！」　郭台銘7點澄清從未反對《反滲透法》

華聞快遞／突出「對台創新」！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

大學畢業10年同學9成買房　玄機就在同學會

租台中公寓…濟公：快搬！　她生完嚇哭和夫逃離

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

112年歷史明星花露水耶誕節復工！最快下月就可買到

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

更多熱門

相關新聞

盧秀燕撤中火2機組許可證　環團大讚合理

盧秀燕撤中火2機組許可證　環團大讚合理

台中市政府今（25日）對台中火力發電廠2部機組許可證撤照，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，這是合理也合法，且中市長盧秀燕只是在執行前任市長林佳龍和市議會共同決策，每年減少1成的燃煤量，替藍綠執行一致的夢想。

陳吉仲：大選前不希望特定人物炒作花生議題

陳吉仲：大選前不希望特定人物炒作花生議題

解決「花生之亂」　農糧署3長進駐雲林

解決「花生之亂」　農糧署3長進駐雲林

蘇貞昌：促成陳文成案、林宅血案檔案解密

蘇貞昌：促成陳文成案、林宅血案檔案解密

監院今年彈劾28人　海委會人最多

監院今年彈劾28人　海委會人最多

關鍵字：

行政院稻米金賞達人農糧署

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面