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電信吃到飽最不划算！研究：85%用戶每月流量不到10GB

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▲▼電信雙11優惠。（圖／業者提供）

▲美國研究機構發現，85%吃到飽用戶每月流量根本不到10GB。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

對於台灣電信用戶來說，大多會選擇「吃到飽」資費方案，因為對大多數人來說聽起來很划算；不過美國研究機構Reach Mobile在2019年10月至11月間，針對美國行動網路用戶進行了研究，發現美國有90%的電信用戶其實用不到那麼多流量，相當於每個月超付了數據使用費。調查中顯示，有85%的吃到飽用戶每月流量根本不到10GB。

在這項研究中顯示，有三分之一的受訪者每個月使用的流量少於5GB，而有高達85%的吃到飽用戶每月流量不到10GB，遠遠低於美國吃到飽資費的價值（60美金，約台幣1,800元）。而根據統計，美國有超過90%的消費者都會選擇60美元的吃到飽資費，因為有許多消費者都認為「這樣感覺比較划算」。

「許多人會選擇吃到飽資費大多是建立在『感覺』之上，並非根據事實。」Reach Mobile執行長Harjot Saluja指出，大多美國消費者都認為自己需要大流量，但他們每個月實際用了多少自己從來沒有注意過。因此建議消費者，如果不想白繳那麼多行動數據費用，那麼應該要密切觀察自己實際需要的流量。

這次接受Reach Mobile研究的受訪者有400名，研究中指出，辦理吃到飽資費的用戶平均每月用量為12GB，只有不到四分之一的使用者（22.5%）是真正的數據大戶。這400名受訪者平均使用行動網路的時間為7年，但是大多堆於自己的資費與實際流量相當無感。

雖然台灣與美國電信用戶的使用習慣不盡相同，且資費計價方式也不太一樣，且先前有台灣電信業者還計畫祭出條款懲罰「流量魔人」，顯示台灣對於網路流量的高度依賴；不過台灣這一類數據大戶仍屬少數，對於大部分的消費者來說，多多注意自己的數據使用習慣，並選擇適合自己的方案，才不會虧待了自己的荷包。

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電信辦吃到飽最不划算！85%用戶月流量不到10GB
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