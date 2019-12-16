剩15分鐘拿一堆食材全煮！他「一口沒吃」結帳走人　吃到飽業者說話了

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前到吃到飽餐廳用餐時，看見隔壁桌剩下15分鐘用餐時間，但對方卻一堆食材全丟下鍋煮，讓他不禁敬佩「這才是高手」，不料對方最後卻連筷子都沒有動，直接收拾東西結帳離開，讓他怒說「真的很沒公德心唉，吃不完就算了，你XX根本故意浪費。」

原PO在臉書「爆怨公社」表示，自己假日帶女友到吃到飽餐廳用餐，隔壁桌的客人與他們同時入場，由於餐廳有規定用餐時間限制，服務員最後15分鐘時還來提醒他們，結果隔壁桌的聽見服務員的提醒後，就馬上起身去拿了一大堆食材回來丟到鍋裡，讓他心想「哇，這是高手啊，剩15分鐘他還吃得下去。」

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▲剩15分鐘狂拿食材丟鍋煮，下一秒竟直接結帳閃人，目擊者氣炸「故意浪費。」（圖／東森新聞）

不料對方將食材全部丟入鍋內後，連筷子都沒有動就結帳離開，由於整個過程相當快速，服務人員也沒有發現。他就生氣說「真的很沒公德心，吃不完就算了，你XX根本故意浪費」、「本來今天高高興興，為什麼你要這樣子，（心情）難受想哭。」

實際詢問民眾對於該事件的想法，有人說「很浪費，不要吃就不要拿，為什麼要拿下去煮，然後不要吃」、「滿沒有公德心的，對於店家而言也不好」、「我會覺得這樣很浪費食物，如果我是那一間店的老闆，我會跟他說『你們這樣不行喔』，阻止他們」、「太誇張了，食物不是這樣浪費的。」

▲吃到飽業者表示，如果有看見或接到其他客人反應，馬上會派服務員上前勸導，甚至貼上提醒標語。（圖／東森新聞）

幾乎大部分的人都認為，不是有花錢就是大爺，甚至有人表示若看見類似行為，應該會上前勸說制止「如果吃不完，就不要拿這麼多」。吃到飽業者也表示，其實他們也會盡量避免類似情況，如果有看見或接到其他客人反應，馬上會派服務員上前勸導，甚至貼上提醒標語，希望客人能夠吃多少、拿多少，珍惜食材。