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百億科技富豪爆不倫！日本泡湯偷情美魔女　「她手技很好」全直擊

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▲12/19 10：53 美容師跟在陳瑞聰後面，準備從羽田機場搭機返台。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價百億元的科技大亨陳瑞聰驚爆桃色緋聞！向來營造愛妻形象的仁寶副董事長陳瑞聰，被本刊全程直擊，12月15日帶著美容師前往日本度假幽會，先入住東北宮城縣的大根之花溫泉飯店，3天後轉往東京住高檔的安縵酒店。

本刊直擊，12月15日一大早，陳瑞聰出現在台北松山機場，出關候機時，後頭跟著披黑圍巾、著馬靴的長髮女子，2人刻意維持一步之遙的距離，幾乎沒有互動，等到乘客都上飛機後，2人才上飛機坐到商務艙的位子。

2人抵達日本東京羽田機場，或許因為到了國外，放鬆戒備，2人出關後整理行李，女生還拿手機給陳瑞聰接聽，隨後2人搭上計程車，出發前往日本東北部宮城縣的藏王「溫泉山莊 だこんの花」（大根之花）溫泉旅館。

12/15 11：30 2人抵達日本東京羽田機場，出關後整理行李。

本刊調查，伴遊陳瑞聰日本行的熟女姓陳，在台北市仁愛路四段的某家SPA店擔任美容師，全身按摩一小時一千五百元，該SPA店和頂級火鍋店橘色涮涮屋同一老闆，橘色涮涮屋有火鍋界LV美譽，客單價高達一千五百元，包括前立委洪秀柱、宏仁集團總裁王文洋、藝人吳宗憲、周杰倫等人都是常客。 陳女代號美九（美容師九號）主要提供做臉服務，「她的手技很好，很會伺候人，尤其清粉刺的功夫一絕，回客率很高，像名演員賈靜雯、知名歌手陶喆的老婆都是她的常客。」陳女的客人透露。本刊打電話到SPA店預約陳女時間，櫃台說：「她休長假到月底，可能下個月才會上班。」

據美容師友人轉述，美容師到了飯店後，在自己的臉書PO文：「我是為了這個溫泉而來的！真是太棒了！房間走出去…有一個專屬自己的溫泉池充滿負離子的開放空間中。」文末並標註：「與重要的人度過最幸福的時刻。」文字雖然甜蜜幸福，但始終不見男主角露臉照，看來女生自己心裡有數這段關係見不得人。

12/15 18：30 第1天晚上，2人在溫泉旅館包廂吃火鍋。

第2天在飯店裡吃完早餐後，2人10點半就叫車前往約半小時車程的狐狸村，美容師好友表示，女方還在臉書上發文說：「因為今天天氣很冷，所以每隻狐狸都懶洋洋的樣子，偶爾會傳來幾聲狐狸的叫聲，但是很可愛。」下午3點半回到飯店後，2個人叫了按摩師到房間內，享受日本桑拿的服務。

12/16 07：55 第2天早上2人依偎步出房間。

陳瑞聰帶著陳姓美容師到狐狸村看狐狸。（翻攝仙台宮城縣旅遊網）

12/16 19：34 第2天晚餐後，2人在大廳休息室吃甜點。

2人不遠千里到日本東北的溫泉旅館偷歡，第3天早上8點半退房，但陳瑞聰警戒心十足的走在前面，女方隨後才跟上來。

陳瑞聰入住「青い月」客房的露天泡湯池。（翻攝大根之花官網）

12/17 09：02 2人一前一後離開待了3天的「大根之花」溫泉旅館

許勝雄（中）也是有名的愛妻一族，面對老臣陳瑞聰（左）帶小三偷情，不知作何感想。

「藏王的確是偷情的好地方，因為距離東京要4到5個小時的車程，一般台灣遊客不會來，因為太偏遠、價位也比較高。」旅行社的資深導遊說：「大根之花很少看到台灣旅客，因為如果要泡湯，東京近郊的箱根就可以泡了，何必跑到這裡？」


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