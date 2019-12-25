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月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

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（圖／pixabay）

圖文／CT WANT

香港一名富婆到了牛郎店，看上了一名比她小17歲的男子，每個月花費10萬到20萬港幣包養他，沒想到最後男子竟還是辜負了富婆的感情，利用富婆給的附卡買精品送給其他女子，且還重操舊業回到牛郎店上班，讓富婆心碎不已。

資深媒體人王瀞文在節目《新聞挖挖哇》中分享，她身邊有名香港富婆好友，因過去有過2段失敗的婚姻，再婚後又看見老公在外包養小三、小四，富婆因此心生不滿，決定也到牛郎店填補空虛，之後她看上了一名小自己17歲的牛郎，且非常喜歡他，每個月開始花費10萬元港幣（約37萬新台幣）包養對方。

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

請繼續往下閱讀...

▲富婆每月花77萬養小鮮肉。（圖／翻攝Youtube）

後來富婆要求男子搬離香港，並在深圳租了一間豪宅給他居住，每個月還給他20萬元港幣（約77萬元新台幣），富婆依舊住在香港，兩人要見面時就約在深圳碰面，沒想到後來富婆竟懷孕，雖然最後將孩子拿掉，但也讓小鮮肉嚇到了，漸漸的，富婆開始感覺到掌握不到男子的行蹤，且還發現給男子的附卡，多出了幾筆在名牌精品店的消費紀錄，後來才得知原來男子在深圳買包給其他女子，且還重操舊業回到深圳的牛郎店上班。

富婆得知後，狠下心與男子分手，「我每個月給你這麼多錢，還給你租一個房子，那就分了。」對此，王瀞文認為女人包養和男人包養最大的不同，在於女人遇到不順後，就會嫌麻煩、覺得累，而男人則是繼續換下一個。

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