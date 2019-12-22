維護邊境和平　中印同意制定管控規則：加強邊防部隊溝通

▲中印舉行邊界問題特別代表會晤。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部長王毅和印度國家安全顧問多瓦爾21日在新德里會面，雙方同意制定維護邊境地區和平安寧的管控規則，加強兩國邊防部隊之間的溝通交流，在兩軍相關部門之間建立熱線，增設邊防會晤點，擴大邊境貿易和人員往來，並商定明年在中國舉行特別代表會晤。

根據大陸外交部網站，王毅表示，中印作為新興市場國家主要代表，均處於民族復興和國家建設的關鍵歷史階段，擁有廣泛的共同戰略利益。雙方應進一步加強溝通協作，共同捍衛多邊主義和公平正義，維護兩國和發展中國家的正當權益。

多瓦爾表示，雙方應全面落實領導人重要共識，加強戰略溝通，增進政治互信，深化互利合作，通過對話協商盡早解決中印邊界問題，推動印中關係取得更大發展。

▲雙方就邊界談判早期收獲交換了意見。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

雙方就邊界談判早期收獲交換了意見，就加強信任措施建設達成共識，並商定明年在中國舉行中印邊界問題特別代表第二十三次會晤。

中印兩國近年來因邊境問題產生多次爭議，印度政府今年10月31日正式實施《查謨—喀什米爾重組法》，將部分中國領土劃入印行政管轄範圍，大陸外交部發言人耿爽表示，「堅決反對」。

此外，中方於於2017年6月修建洞朗地區的道路，行經不丹時，由於印方支持不丹對該地區聲稱的主權，阻止中方越過不丹邊境修路，引發中印於那年6月18日至8月28日在當地進行軍事對峙。

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