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影／約詢法官惹議　陳師孟自認「老好人」：利用我選舉操作絕不原諒

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記者楊亞璇／台北報導

革命實踐研究院中興山莊都市計畫變更，有圖利特定政黨及財團之疑慮，監委高涌誠、陳師孟24日糾正台北市政府。對於約詢法官引來各界抨擊，陳師孟表示，「我老實講我是一個老好人，我是一個很與世無爭的一個人，但是我很恨我會變成選戰工具，有哪一方要利用我，然後來敗部復活或做選舉操作，這種人我絕對不會原諒」。

▲▼監察委員陳師孟、高涌誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員陳師孟。（圖／記者屠惠剛攝）

對於台北市長柯文哲表示，其實全世界還是三權分立，這就好像你去參加考試，你的答案和全班都不一樣，通常全班錯、你對的機率比較少，通常都是你錯，全班都對，所以全世界都是三權分立，只有我們是五權分立，「我覺得我們五權分立好像怪怪的」。

陳師孟反問，所以代表監察院是不對的？不應該有的？老實講我聽不懂他的話，即使是一個世界上首創，但要去了解有沒有道理、價值，不能因為是世界獨一的就說不值得，「老實講我過去也是認為監察院、考試院是盲腸」，為什麼中華民國是五權分立？孫中山到底是不是自作聰明？加了不必要的兩權。

陳師孟說，他在三年前才徹底醒悟，他認為考試權不應該提升到行政、立法、司法的層級，但是監察權絕對有必要，特別是在台灣或是中華民國者種國家有必要，因為監察權是不但適用於行政權，而且適用於司法院，司法是保守勢力最後一道防線，司法是黨國思想的最後一道防線，「如果司法沒有任何權力制衡，司法獨立就是司法獨裁」。

陳師孟說，為什麼其他國家沒有監察院，因為美國的法官絕大部分都是選舉產生，由選民直接制衡，沒有什麼終身法官制，如果是聯邦法官，是由總統提名，然後由國會通過任命，有民意制衡，只有在台灣的法官，既不是民選也不需要經過國會同意，監察權是唯一制衡司法權的權力，或許台灣走向陪審團制後，有罪無罪完全是人民決定的，法官受到壓制的情況下，也許監察權不需要再去強調。

他也強調，對於司法權跟監察權競合關係，想知道他的想法，請參考他的部落格，至少有10次20次的闡述，他坦言，昨天到今天接到了7個警告、提醒，都是告訴他，目前對於司法權跟監察權的競合問題，已經成為某一方選舉操作的策略，有律師跟他說，「你根本現在成為選戰的工具」。

陳師孟說，「我老實講我是一個老好人，我是一個很與世無爭的一個人，但是我很恨我會變成選戰工具，有哪一方要利用我，然後來敗部復活或做選舉操作，這種人我絕對不會原諒」，如果各位誠心想要知道對於監察權跟司法關係，或許選完有機會好好再談。

陳師孟還說，不覺得爭議可以用連署來解決，「就像我姓陳，一萬個人簽名說我不姓陳，我還是姓陳啊」對錯的事情不可能用人數、聲量，爭出一個誰是誰非，不過他也說，他自己在學術界3、40年，學術界沒有一個東西是你說了不准別人挑戰，凡事不接受挑戰一定不能進步。

由於才說「死豬不怕滾水燙」對於今天以小豬領帶搭配，是否意外他的心境？對此，陳師孟笑說是耶誕節的領帶，他幾乎所有的領帶都是有小豬。

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