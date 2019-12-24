蔡英文＋雙副＋卓榮泰兵分4路　啟動全台大掃街、20場造勢

▲總統蔡英文。（圖／記者鄧木卿攝）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選即將進入最後階段，民進黨秘書長羅文嘉24日表示，1月前後會有20場左右的造勢晚會；此外，在1月6日至10日，總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰，以及民進黨稱為「雙副」的副總統陳建仁、副總統候選人賴清德，將啟動全台四路線車隊掃街。

在最後衝刺階段，民進黨規劃約20場造勢晚會，預計10場大型造勢，另10場屬於中小型的造勢；此外，蔡英文、陳建仁、賴清德與卓榮泰自1月6日開始，啟動全台4路線掃街。

規劃上，蔡英文會從故鄉屏東楓港出發，一路由南往北；至於陳建仁從高雄旗山出發，路線往東部掃街；賴清德則會從新北萬里出發，由北往南；而卓榮泰從台北市北投出發，負責上述三人沒有掃到的路線。

最後，在掃街的晚生，蔡英文、賴清德的掃街車隊，會在10日來到雙北，協助拉抬在北部的立法委員候選人的聲勢。至於20場造勢晚會安排，羅文嘉表示，重點會放在北部，南部重點放在防止賭盤、買票的問題。

▲民進黨稱為「雙副」的副總統候選人賴清德與副總統陳建仁。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書直播）

▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林銘翰攝）

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