愛女打工被分配掃廁所！爸23分鐘衝加油站飆罵「X你娘」…下場出爐

▲陳父不滿女兒上班被分配打掃廁所，氣得衝往加油站飆罵。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名陳姓女子2018年12月在加油站工讀時，遭到值班站長洪男分配到廁所打掃。陳女透過電話告知父親此事，陳父為此怒氣沖沖在短短23分鐘內直奔加油站，並對著洪男飆罵「X你娘！」洪男不甘受辱，憤而提出告訴。高雄地院審酌，陳父行徑足以貶損洪男名譽及社會評價，依公然侮辱罪嫌判處陳父拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

判決書內容指出，陳女當天上午7時20分前往加油站上班時，值班站長洪男分配她前往廁所打掃，隨後陳女便透過電話向父親告知此事。陳父聞言後勃然大怒，認為女兒在職場上遭人欺侮，遂於上午7時43分火速衝到加油站，在辦公室厲聲質問洪男，並脫口飆罵「你現在是什麼意思？」「X你娘！」辱罵一陣後隨即轉身離開辦公室。

事後洪男不甘受辱，立即報警並提出告訴。陳父警詢時還否認犯行，辯稱當下只是詢問洪男「你們搞什麼東西，就跟你們站長協調好了，你們還亂搞，叫你們站長來」等語，並未爆出粗口。但由於洪男指證歷歷，且現場還有其他職員作證，因此檢方並不採信陳父說法，依法將其起訴。

高雄地院審酌，案發當下辦公室內除了洪男外，還有多名員工在場，該處所為得以共見共聞之公共空間，符合「公然」要件；且陳父脫口罵出的三字經具有輕蔑、攻擊之意，足以達到貶損洪男人格、社會評價程度，事後陳父亦未就此事對洪男表達歉意，因此判其拘役10日，得易科罰金，全案仍可上訴。

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