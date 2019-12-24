連續完成古巴八字、9G小轉彎　F-16少校飛行員親解操作奧秘

軍聞社／記者呂尚俞報導

配合空軍各營區開放時機，我國三型主力戰機都會以單機性能展示方式，在500英呎（170公尺）的低空，操作翻滾、鑽升等特技課目，呈現飛行員精湛的操控技術，讓國人見證各型戰機的優異性能。本週國防線上專題節目，特別邀請F16戰機飛行員林少校親身分享，戰機飛行操作的各項奧妙，請準時收看。

繼國防線上「幻象戰機榮耀傳承」、「IDF蒼鷹無懼」節目，「DEMO飛行員養成系列」將在本週推出第3集「F-16 Show Time」節目，由飛行員林少校解說在單機性能展示時，飛行員操控飛機，連續完成「古巴八字」、「倒飛」、「副翼滾」、「慢飛」、「四點滾」、「連續滾」及「9G小轉彎」等高難度課目，須歷經時間淬鍊及經驗累積，才能在藍天上，完美呈現空軍健兒們的英勇身影，捍衛領空安全。此外，節目內容將透過飛行員旁白說明，帶領觀眾進一進探索戰機飛行操作的奧秘。

國防線上「F-16 Show Time—DEMO飛行員系列」節目，將於12月26日（週四）下午2時在華視頻道首播，觀眾也可透過軍聞社網站、軍聞社YouTube頻道收視。

第一集「Demo飛行員養成系列-幻象戰機榮耀傳承」節目連結

https://reurl.cc/Rd7jl9

第二集「Demo飛行員養成系列- IDF蒼鷹無懼」節目連結

https://reurl.cc/zyGMj7