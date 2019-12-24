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麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴　助遠地就醫兒童家庭

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▲麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴，助遠地就醫兒童家庭。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴 募300萬助遠地就醫家庭 。（圖／記者陳家豪攝）

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會首度舉辦慈善晚宴，集結各界力量助遠地就醫兒童家庭。（圖／記者陳家豪，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

麥當勞叔叔之家慈善基金會首度舉辦慈善晚宴，林昭亮大師溫暖優美的小提琴聲，搭配著勇敢女孩喬喬的鋼琴演奏，特別邀請療癒系歌手郭靜擔任愛心大使，希望用甜美清亮的歌聲，為遠地就醫的家庭，帶來正面力量，郭靜提到，「麥當勞叔叔之家從剛開始的只有幾間房間，到現在有32間房間，可以幫助遠地就醫的小朋友，我覺得其實很感動，因為等於要募集大家的愛心，一起來幫助」。

▲麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴　募300萬助遠地就醫家庭。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲林昭亮大師溫暖優美的小提琴聲，搭配遠地就醫勇敢女孩喬喬的鋼琴演奏為晚宴揭開序幕。

▲麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴　助遠地就醫兒童家庭。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲特別邀請療癒系歌手郭靜擔任愛心大使，為遠地就醫的兒童家庭，帶來正面力量。

和德昌股份有限公司（麥當勞授權發展商）董事長李昌霖表示：「我每次去麥當勞叔叔之家，總被家庭的堅毅和正能量所感動，並獲得啟發；麥當勞叔叔之家慈善基金會是我們的全球公益伙伴，多年來台灣麥當勞不斷透過多元方式支持遠地就醫家庭；今年首度贊助慈善晚宴，就是希望拋磚引玉，邀請更多有能力的企業共同支持，一起把愛傳出去。」

▲麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴　募300萬助遠地就醫家庭。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲和德昌股份有限公司（麥當勞授權發展商）董事長李昌霖於致詞時表示，希望透過晚宴讓大家更進一步暸解，進而支持麥當勞叔叔之家慈善基金會。

為支持「麥當勞叔叔之家」長期營運，幫助遠地就醫兒童家庭，首度舉辦的慈善晚宴吸引超過20家企業前來共襄盛舉，重頭戲慈善拍賣更是高潮不斷，不僅有林昭亮大師的親筆簽名CD、羽球球后戴資穎的簽名球拍、10位知名設計師設計的超吸睛麥麥熊，還有樂高大師量身打造全球獨一無二的「樂高麥麥熊」來賓們紛紛慷慨解囊喊價競標。

▲麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴　助遠地就醫兒童家庭。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲重頭戲慈善拍賣高潮不斷，有10位知名設計師設計的超吸睛麥麥熊，包括知名婚紗設計師林莉老師也投入打造獨一無二的「麥麥熊」作為公益認購品。

▲▼麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴 募300萬助遠地就醫家庭 。（圖／記者陳家豪攝）

▲還有林昭亮大師的親筆簽名CD。

「為戴資穎2018年度亞洲運動會打氣，101加油口號」由超秦集團董事卓靖倫得標，「樂高親子麥麥熊」由和泰興業股份有限公司董事長蘇一仲標下，嘉一香食品董事長以現場最高金額得標由戴資穎親筆簽名的「2019年馬來西亞公開賽冠軍球拍」。嘉一香食品董事長陳國訓表示，「拍賣之前已經鎖定這個球拍了，我本人對戴資穎，非常非常的尊敬，真的很不簡單，所以我今天特別高興」。

▲麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴　募300萬助遠地就醫家庭。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲由嘉一香食品董事長陳國訓(左一)，以當天活動最高金額得標「球后戴資穎簽名的冠軍球拍」。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君表示：「麥當勞叔叔之家是由愛而建的家，也是社會各界投入公益的平台。今年首次舉辦的慈善晚宴，感謝多家企業齊心響應，包含和德昌麥當勞、信義房屋、中和紡織、和德昌董監事、碁富食品、李奧貝納、麥當勞加盟經營者、香港商可口可樂台灣分公司、夏暉物流、戰國策、艾瑞史達、聯合利華、誠毅紙器、浩騰媒體、以及金倫設計工程等超過20家企業。慈善晚宴募得超過300萬善款，集結各界力量一同來幫助遠地就醫家庭，支持麥當勞叔叔之家長期營運，透過免費住宿與關懷服務，讓這段就醫路一起走不孤單！」

▼慈善晚宴號召超過20家企業齊心響應，讓遠地就醫孩子們有個出門在外的家。

▲▼麥當勞叔叔之家首次慈善晚宴 募300萬助遠地就醫家庭 。（圖／記者陳家豪攝）

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