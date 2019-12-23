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大馬外交部長：中國南海「九段線」很荒謬　將捍衛主張到底

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▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

南海主權爭議不斷，不過中國一直以來以「九段線」來劃分南海，聲稱線內的東沙、南沙、西沙等群島都屬於他們的領土。對此，馬來西亞外交部長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）在本月20日接受訪問半島電視台訪問時表示他們在南海擁有主權，因此可以自由索取海域內的任何東西，但對於中國以「九段線」來主張南海主權這件事感到非常荒謬。

▲聲稱擁有南海主權的有中國、馬來西亞、越南、汶萊、台灣。（圖／翻攝自google map）

▲聲稱擁有南海主權的有中國、馬來西亞、越南、汶萊、台灣。（圖／翻攝自google map）

根據New Straits Times報導，除了中國以外，同時聲稱擁有南海主權的國家還有越南、菲律賓、汶萊和台灣。而賽夫丁對於主張主權一事是否會影響《東南亞友好合作條約》則說，「我預計南海主權一事將會再引起一次國家間的辯論，任何人都可以挑戰、質疑我們，但我們會捍衛我們所提出來的主張。」

根據馬來西亞和中國皆簽署的《聯合國海洋法公約》，南海水域被認定為是週邊國家共同擁有的公海，荷蘭海牙的常設仲裁法院更在2016年基於《聯合國海洋法公約》駁回了中國對南海主權的主張。不過中國無視裁決，甚至還在南海的人工島上建造了導彈系統。

南海九段線示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲南海九段線示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

今年10月上映的電影「壞壞萌雪怪」由美國加州夢工廠動畫和中國上海的東方夢工廠合作推出，描述中國女孩和大雪怪（Yeti）一起冒險的故事，其中一幕就是一張地圖上標示了中國「九段線」的電影場景，讓許多同時聲稱擁有南海主權的東南亞國家立刻將電影下架或禁播。

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