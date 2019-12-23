台北影音公會年鑑發布會23日舉辦　張善政出席：台灣不缺影視人才

▲國民黨副總統候選人張善政23日出席台北影音公會年鑑發布會。（圖／記者柯振中翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市影音節目製作商業同業公會23日舉辦新書發布會，許多媒體人、政治人物到場替新書《2018-2019台灣影視發展年鑑》站台，國民黨副總統候選人張善政也特別出席。張善政在席間表示，台灣不缺乏影視界的人才，只要相關的政策受到正視與保障。

由於網路漸漸發達，傳統電視在媒體競爭中逐漸式微，台北市影音節目製作商業公會特別邀請20位產業界、學界及官界的學者，一同編寫《2018-2019台灣影視發展年鑑》，並在23日舉辦新書發布會。

這場發布會由資深娛樂記者麥若愚主持，除了國民黨副總統候選人張善政、立委羅明才，還有台北電影委員會總監饒紫娟、八大電視王克捷總經理、三立電視謝蔚雯副總等上百位影音媒體業的人士出席活動。

▼張善政出席台北影音公會年鑑發布會。（圖／記者柯振中翻攝）



張善政表示，近年來以「微電影」作為主題的比賽不斷出現，意味著台灣對影視產業漸漸開始關注，但目前仍缺乏大市場，讓台灣影視產業界發光。

張善政強調，台灣不缺乏影視界的人才，只要相關政策有受到正視與保障，希望影視業不被政治左右，能夠超越族群，客觀地展現出時代的背景、歷史。

由於長視頻面臨使用者遷移的問題，視訊巨頭紛紛開始自救，包括將長視頻轉化為短視頻，以及根據使用者喜好，推薦視頻資訊，導致近年OTT（數位影音串流服務，Over-The-Top Media Services）平台興起，成為影視劇的主要採購方，不但是現在的主流，也是未來的全球趨勢。消費者更看重的是消費的時間、方式是否靈活與自由，而非內容出自那些媒體、管道。

▼張善政說，希望台灣有相關政策能夠保障影視界人才。（圖／記者柯振中翻攝）



對此，台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘評也說，近年來許多OTT平台在台灣興起，可讓台灣影視產業作為借鑑，擬定未來努力的方向，不過受限市場規模小與資金短缺，文化部的經費補助幾乎成了電視劇是否能順利開拍的關鍵。

立委羅明才表示，目前台灣影視產業相當需要資金獎勵，但更需要通路，文化部應積極到海外招商，提供優惠政策，讓更多國際級的團隊來台投資、拍片，進而讓世界看見台灣，擦亮國內的影視招牌。

海貿會會長高孔廉指出，影視業其實是製造業，不過產品與一般製造業有所分別，製程更複雜，產品的獨特性更高，希望未來能發展出綜合服務平台，替影視產業爭取更多利益。

高孔廉說到，目前兩岸關係不佳，但大陸在影視市場上佔有絕對的地位，如何突破僵局，讓兩岸攜手合作，是重要的課題，「政府不能做的，應該更依賴公會民間團體去交流。」

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