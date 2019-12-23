選前最大攤！劉結一見各地台協會長　談大陸經濟「穩中向好」

▲2019全國台協會長座談會。（圖／讀者提供）

記者曾俊豪／北京報導

「2019全國台協會長座談會」今（23日）在北京舉行，國台辦主任劉結一出席並致詞，不過，座談會採取閉門會議形式，媒體無法進入採訪。全國台企聯會長李政宏會後轉述，關於中國大陸面臨的經濟狀況，劉結一表示，即使外在環境存在挑戰、情況錯綜復雜，中國大陸的經濟還是穩中向好。

此座談會由全國台企聯主辦，共為期三天（22日至24日），邀請大陸各地台協會長、台企聯協會的會長、監事長、榮譽會長、常務副會長等幹部出席。除劉結一出席座談會，國台辦前主任、現海協會長張志軍也預定出席今日晚間的「全國台企聯迎新晚會」。

▲國台辦主任劉結一出席「2019全國台協會長座談會」。（圖／讀者提供）

李政宏指出，劉結一致詞內容則分為三個部分，首先是高度肯定全國台企聯、各地台協舉辦活動，幫助台資企業解決問題、協助轉型升級以及幫助台青深入兩岸交流等。

第二則談到中國大陸的經濟狀況，在面對外在經濟環境挑戰，情況錯綜復雜，中國大陸的經濟還是穩中向好。最後則總結國台辦這一年所做的如惠台26條、深化兩岸產業合作園區，協助台商融入長三角、大灣區等大政策。

之後，現場媒體問到，劉結一致詞時，是否提及《反滲透法》。李政宏回應，劉結一並沒有談到這件事情，但他自己卻對反滲透法感到擔憂，「定義不清、自由裁量權過大的法律，我們認為是民主重大的倒退。」

李政宏指出，既然民進黨自詡台灣是自由的社會、民主的社會，大家應該可以自由發表言論，「如果今天定義中國大陸的社團、國情定義為滲透來源，其實我們跟他們接觸有千絲萬縷的關係，我們就失去回台發表言論的自由，我覺得這是很嚴重得事情。」