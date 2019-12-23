因對廣告客戶操作不透明遭法國開罰50億元　Google要上訴

▲GOOGLE 遭法國嚴厲監督。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

法國市場競爭監管局（The French Office of Competition Supervision）20日宣布，美國搜尋引擎龍頭Google濫用其市場領導地位，以「違反市場競爭」對Google開罰1.5億歐元（約新台幣50.1億元）罰款。

法國市場競爭監管局認為Google對廣告平台客戶的操作規則和方法「不透明且晦澀」，Google不僅有權力評斷廣告商是否遵守規則，甚至可修改規則，在規則執行面的不平等和任意性，導致廣告客戶和搜索引擎用戶的權益受到損害。

法國市場競爭局總管戴席瓦（Isabelle deSilva）在記者會上表示：「Google在網路廣告市場占據驚人的優勢，市占率約達90％。」當局表示，Google須說明部分廣告商帳號被停用的狀況，且表明廣告平台的操作規則。

據法國《費加洛報》報導，Google宣布將提出上訴。

今年1月，法國國家資訊自由委員會（Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL）因Google違反歐盟的「數據隱私保護規定」，對其處5000萬歐元（約16.7億新台幣）的罰款；今年9月，Google才支付將近10億歐元（約新台幣334億元），與法國當局和解4年前的稅務詐欺問題。

近期，包括法國等其他歐洲國家持續對美國大型科技企業如Google、Facebook、Apple、Amazon，採取高度監督。



＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....