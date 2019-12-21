「五月天」桃園今晚開唱　桃園機捷將加密班次、延後收班

▲「五月天」21日晚起在桃園國際棒球場開唱11場次，桃園捷運公司宣布將延後收班服務歌迷。（圖／翻攝自桃園捷運公司）

記者沈繼昌／桃園報導

流行樂團五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」巡迴演唱會21日晚間在桃園國際棒球場開唱，到明年年初一連開唱11場次，為服務廣大歌迷，桃園捷運公司因應可能湧入大量歌迷，將於散場期間加密班次、延後收班以疏散人潮，31日跨年夜更將連續41小時不打烊，讓喜愛五月天樂團與參加跨年夜粉絲都能平安返家。

桃園捷運公司指出，五月天演唱會11場次從今（21日）起開唱，當晚末班車時刻均有微調，非跨年場末班車（12/21、22、24、25、27、28、29；1/1、3、4）於A19桃園體育園區站北上方向往機場、台北車站末班車發車為23時45分；南下往環北站方向末班車發車為隔天0時6分。

請繼續往下閱讀...

最南的A21環北站往台北方向末班車發車時間也調整為晚間23時37分，A1台北車站搭往中壢方向末班車時間為23時07分；因跨年場次預估湧入更多人潮，跨年夜場31日晚間普通車將連續41小時不打烊，從12月31日清晨6時開始營運至隔天1月1日元旦晚間11時，但直達車仍維持原來營運時刻。

▲「五月天」21日晚起在桃園國際棒球場開唱11場次，桃園捷運公司提供會場路線圖供粉絲參考。（圖／翻攝自桃園捷運公司）

桃捷公司表示，今年跨年夜，機捷沿線仍有活動配合，A18高鐵桃園站旁將有桃園市政府舉辦的「愛在桃園幸福美好」跨年晚會，A19桃園體育園區站則有「五月天演唱會」，桃捷公司肩負疏運重任，已備妥完善疏運計畫，提醒粉絲與市民避免回程排隊購票，可預先加值電子票證或先購買回程票。

桃捷公司強調，五月天演唱會會場位於桃園國際棒球場，距離會場最近的大眾運輸工具為機捷A19桃園體育園區站，步行僅4分鐘，提醒歌迷可直接搭乘機捷，若搭乘高鐵或國外搭機旅客抵達桃園機場後可轉乘機捷直達桃園棒球場，若民眾在中壢桃客總站或台鐵者，也可搭乘免費中壢線接駁公車到A21環北站再轉乘至A19桃園體育園區站即可。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►警持搜索票緝毒...他拒檢嗆：關我屁事 無影腳踹警罪加一等

►桃園龜山幼兒園疑似虐童案 教育局開罰6萬不排除廢止設立許可

►馬英九桃園助選 痛批《反滲透法》對台不利且違憲