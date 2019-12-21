活貓塞微波爐加熱！　2屁孩笑看牠「絕望抓門」錄影PO網引公憤

▲ SPA救下這隻小貓，為牠找到新家。（圖／翻攝自臉書／Les refuges de France）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國一家動物慈善機構日前公布一段虐貓的驚悚影片，2名青少年將活生生的貓咪硬塞進微波爐，再按下按鈕加熱，過程中不斷發出興奮的笑聲，更錄影上傳到Snapchat，在網路上引起公憤。

敦克爾克動物保護協會（Dunkirk Animal Protection Society，簡稱SPA）18日在臉書上傳影片截圖，公布這起事件。根據2名青少年上傳的影片，他們嘻笑著將小貓咪塞進微波爐，在牠試圖逃出時關上門，接著打開開關，眼睜睜看著牠絕望地用爪子抓門、不斷嗚咽，將影片上傳到Snapchat時還寫下，「我想我要下地獄了」，搭配幾個笑臉符號。

SPA接獲看到這段影片的民眾投訴，成功拯救這隻貓，為牠找到新家，也對2名虐貓的青少年提出告訴，最高可判2年徒刑及2.55萬英鎊（約新台幣100萬元）。

這段影片曝光後引起公憤，SPA則在19日刪除臉書貼文，呼籲網友冷靜，因為2名嫌犯收到死亡威脅，姓名和地址等個資也被曝光。然而這些資料大多都是假的，其中有些地址是不相干民眾的住所。就連嫌犯的家人也遭受威脅，但他們2人都不住在家中。SPA指出，「我們不是法官、律師或警察，正義終將到來！」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。