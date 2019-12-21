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台人赴越增近五成！越竹航空開航「台北－河內」線　每周6天飛14班

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▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

▲越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

記者李宜秦／台北報導

越南自然景色美麗、物價相對較低，近年來國人赴越南旅遊的人數也逐漸增加，去年台灣入境越南的人數達71.4萬人次，是赴越南觀光的第四大客源國，今年10月赴越的台灣人更較去年大增45％。越竹航空鎖定商機，開航台北－河內航線，更推出單程機票只要300元的促銷票價，每周共有14班往返航班。

近年來政府力推新南向政策，台越往來人數逐年增加，據越南官方統計，去年至越南的國際旅客共1549.8萬人次，其中台灣人約有71萬4112人次，占比4％，為越南觀光第四大客源國。

▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

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▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

由於越南自然美景多、物價相對較低，許多景點又陸續新增開放，成功吸引台人赴越觀光，據交通部觀光局統計，今年10月赴越的國人共8萬2631人，較去年同期的5萬6845人成長45％，熱度大增。

越竹航空繼今年6月開通第一條台北－峴港航線後，本月再開航第二條台北－河內航線，為慶祝開航，桃機首航抵台的班機也進行灑水儀式，同時越竹還推出單程機票只要300元的促銷票價，且全艙都包含機上餐點。

▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

▲▼越竹航空開航台北－河內航線。（圖／越竹航空提供）

越竹航空指出，每周一到周六共有14航班往返台灣與河內，台北－河內7班，多約為晚上9點自台灣出發，晚上11點後抵達越南；河內－台北7班，為下午3點後自越南出發，晚上8點抵達台灣。

越南無盡的自然風光、細白的沙灘、石灰岩山脈、梯田等，已成為世界上最主要的目的地之一。來到越南的遊客除了兩大城市-河內首都和胡志明市外，還有許多值得走訪的景點，如下龍灣、峴港、芽莊、富國島、會安古鎮、順化皇城等。

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