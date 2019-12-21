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不明飛行物空中玩「井字遊戲」！　前美軍飛行員指出奇怪光點

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▲美海軍承認兩段不明飛行物影片。（圖／翻攝自U.S Department Defense）

▲美海軍承認不明飛行物影片是真的。（圖／翻攝自U.S Department Defense）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍今年9月承認，2017年流出的「不明飛行物」的三段影片。前海軍飛行員安德伍德（Chad Underwood）透露15年的飛行經驗中，曾在2004年於太平洋上拍到不明飛行物，並稱為「井字遊戲」（Tic Tac），因為它的軌跡就好像在畫圈圈叉叉，至今仍然不知道那物體是什麼東西。

根據intelligencer報導，當時伍德在墨西哥附近訓練演習時，在聖地亞哥海岸以西的聖克萊門特島外，被偵測出有不明飛行物體，在28,000英尺（8.5公里）的高空上，以每小時約138英里（222公里）的速度移動。在空中以5到10種方式飛行，移動的路線看起來就像在話圈圈叉叉，仿佛在空中大玩井字遊戲。

這架「不穩定」的飛行物在短短的幾秒鐘後就從高空墜落，指揮官戴維·弗拉弗（David Fravor）在2004年11月10日從雷達偵測中發現，也是第一個看見的人。他表示，「無論是有人駕駛，還是無人駕駛的飛機，都應該要遵守物理重力定律」，短短0.78秒的時間，不可能從28,000英尺降落到50英尺（約15.24公尺）之內。

一開始軍方懷疑是飛彈，派出提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）利用雷達追踪，但雷達系統卻因不明原因關閉且重新啟動。隨後安德伍德於2004年11月14日駕駛尼米茲號航空母艦（USS Nimitz），撞見這架「不明飛行物」。

安德伍德表示，當時從雷達系統發現約20英里的地方有「奇怪光點」，便用紅外線攝影機拍攝下來，「看不出有機翼，也沒有因為引擎而散發出的熱量，我不清楚那是什麼東西」，只是因為剛好看見而拍下，直到15年後的現在，依然無法得知那不明物體究竟是什麼。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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