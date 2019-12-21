賣淫慘遇奧客趁機「換位凌辱」　「暗黑王祖賢」忍淚咬牙吞下去

圖文／周刊王

年關將至，加上選舉倒數，警方加強掃蕩情色產業，掌握不少來自中國、東南亞被「輸台」的賣淫女子。這些女子選擇到台灣「淘金」，希望存夠錢一圓夢想，但許多女子往往被業者，甚至是嫖客壓榨，因為身份不能曝光，有苦難言，一名神似「王祖賢」的大陸籍賣淫女就說，曾經遇到過奧客「拔套內射」，嫖客事後只想花500元了事，最後討價還價，才拿到2000元賠償，類似的情況不時發生，這些眼淚他們往往只能往肚裡吞！

▲外籍賣淫女子抵台後，就被控制在房間內接客。（圖／翻攝畫面）

這名「暗黑版王祖賢」，名叫小如的女子，打著高CP值吸客，她表示自己11歲時遭鄰居性侵，15歲就被騙去當雛妓，不過第一次到台灣賣淫，就遇到奧客，趁著變換姿勢地的時候被「拔套內射」，當下小如向業者反應，業者與這嫖客談判，一開始只願出500元，之後才妥協付了2000元作賠償。

據警方掌握，引進外籍女子賣淫，因為不能高調，業者大多不敢外送，所以她們一下機就被安排到套房或是飯店定點接客，直到接客數達到契約簽訂的數量，才算「任務圓滿」，準備離台時才能走出室外。不過業者也透露，現今引進外籍女子賣淫的利潤相當低；不過小如表示，來台灣雖然偶有遇到奧客，但仍比中國安全，被抓頂多遣送回中國。

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