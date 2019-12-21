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87秒喊101次「叫警察」！行車糾紛...跳針哥喊到破音　他怒嗆：拎杯沒空跟你玩

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記者許凱彰／台東報導

一名機車騎士在行經台東市正氣北路時與一輛白色轎車發生行車糾紛，在過程當中還因受到推擠造成手腕受傷，1分27秒的影片曝光，只聞背景音「叫警察」貫穿整部片，一度還叫到破聲岔音，影片前後喊了99次沒有間斷，被不少網友封為「跳針哥」。

有一名網友將這段行車糾紛影片PO上網，只見駕駛白色轎車的黑衣男子下車理論，聽聞騎士跳針「叫警察」便回應「拎杯現在是沒有空跟你玩啦」還回駕駛座準備駕車，又再聽到騎士的念經式狂喊，便在車內惱羞回「叫完了沒，靠Ｘ喔（台）」，待了幾秒便直行離開，還在途中急煞試圖造成騎士威脅。

▲▼叫警察。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

請繼續往下閱讀...

▲跳針哥延路狂喊「叫警察」。（圖／翻攝自黑色豪門企業

據了解，騎士只能看著白色轎車車尾燈揚長而去，隨後便跑到派出所報案。他對此提到，當時騎著機車於康樂橋往市區方向時，與一輛自小客車因為行車糾紛，理論過程中，遭對方動手推擠，造成手腕受傷。經台東警分局中興派出所警員依規定受理報案並主動告知民眾可先至醫院驗傷，可於6個月內提出告訴，告知當事人相關權益。

影片隨即在網路上引發熱議，「這批很純喔，那麼執著」、「X，這個真的會很崩潰」、「很純吼，“叫警察哥”」、「這個應該壓力很大ㄛ」、「被行車糾紛耽誤的饒舌歌手」、「最後一個破音很完美」、「講叫警察的時間可能都報完警，警察也到了」、「速嘴跳針哥可能沒年終？」

►凍的好厲害！妳是國家機器？

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