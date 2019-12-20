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【廣編】台灣華歌爾50周年「美一分美一寸」　創新3D量身體驗啟動新一波內在美革命

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▲華歌爾。（圖／品牌提供）

▲台灣華歌爾50周年「美一分美一寸」，創新3D量身體驗，AIx大數據啟動新一波內在美革命。

圖、文／華歌爾提供

華歌爾於12月19日舉辦50周年發表會，首次曝光50周年識別：以量尺設計的LOGO，傳達華歌爾透過內衣量身貼近每一位女性、關心每一位女性身體的變化並給予專業的服務與建議。同時也宣布全新「3D AI體型檢測」服務將於2020年啟動。

隨著時代的演進以及開發設計技術水平的大幅提升，內衣從單純私密的貼身衣物，躍然成為心靈與身體的傾聽者，甚至成為時尚的必需品。華歌爾連續35年蟬連消費者心目中理想品牌第一名（女性內衣類）。

華歌爾也不忘落實企業社會責任。2005年開始，響應全球「粉紅絲帶運動」舉辦公益健走；2010年開始，推出內衣回收「BRA RECYCLE」活動；華歌爾少女品牌嬪婷每年舉辦校園「蓓蕾小學堂」全省巡迴講座；不定期舉辦「華歌爾寶貝媽咪－媽媽教室」；「金華歌爾健康講座」陪伴熟齡女性實踐樂齡健康生活；「麗曼瑪專業諮詢服務」專為經歷乳房手術的女性提供一對一諮詢服務。

華歌爾50周年發表會邀請超模吳宜樺現身說法，吳宜樺從17歲剛出道就與華歌爾結緣，幾年內勇闖海外並走遍各大國際時裝週，一路征戰國際，力求最佳表現，正如同華歌爾對專業的不妥協。不斷追求突破，運用新科技打造前所未有的舒適內在美，讓女人更時尚、更年輕、更自由，從內而外散發出自信光芒。

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