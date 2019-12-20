日東大機械系學生「電路板」製成名片　只花22元還可以組裝零件

▲日本東大機械系的學生利用電路板製作名片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

東京大學機械系一名學生運用自己的所長，使用電路板（PCB）設計出一張專屬於自己的名片。他將PCB設計成悠遊卡一樣的大小，上面該有的電路和零件也都具備，只差上面還印了他的名字以及聯絡資料，演變成一張很有質感的專屬名片，平均一張只需花費80日圓（約新台幣22元）。

根據soranews24報導，這名機械系學生的朋友在收到這張PCB名片後，因為覺得很特別，所以將名片PO上Twitter，引起網友熱烈響應，也讓這名學生親自出面解釋它產出的過程。PCB名片比一般的名片還要厚3倍，而大小則是和一般名片差不多，過程則是由這名學生自行設計，並運用自己的專業去完成的。

許多人都猜測這麼有質感的一張名片，應該會花上不少錢，但這名學生也表示，印製一張電路板大約花80日圓（約新台幣22元），而比起真正的PCB，已經選擇較薄的款式，已經有壓低原本的成本。

在引起大眾討論後，這名機械系的學生也在網路上放出名片的背面，甚至還有實際加裝零件後的模樣，如果非該系的學生，根本無法做到這個程度。此外，他也「加碼」分享出另一款全黑樣式的名片，看起來質感又更加升級。