　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見會／張善政攻賴清德：「台獨務實工作者」如何與「維持現狀」的蔡英文合作？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場，國民黨副總統候選人張善政在第一輪發言的最後時間，轉而先攻賴清德，他要求賴清德回答：「賴市長曾提過自己是台獨務實工作者，我想知道，將來您怎樣跟號稱要維持現狀的蔡總統搭配？」

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

▲▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

張善政在第一輪發言時，一開始他先說明自己參選的心路歷程，提到他卸任行政院長後，看到蔡政府執政無方，造成國內嚴重對立、酬庸用人令人無法認受，「去年縣市長選舉開始，我幫助優質縣市長候選人助選，接觸到基層民眾，體會到他們低迷、期盼改變的氛圍，對蔡英文執政失望的不只我和身旁朋友，我體認到我的目標是盡一切力量，讓濫權政府下架。」

在發言的過程中，張善政也挑動「蔡賴」初選心結，他表示，相信今天同台的余湘女士，也是希望能夠改變蔡政府低迷的執政而參選。「我也相信，與我曾經一起並肩面對台南登革熱和0206地震、與我互稱難兄難弟的清德兄，也是因為想要提振民進黨這幾年執政的低迷，才會在初選階段站出來，爭取代表民進黨參選總統的權利。」

張善政在說明完自己的參選心路歷程後，最後也不忘啟動攻勢表示他想請教賴清德兩個問題，藍綠聚焦在兩岸關係，前陣子前AIT主席薄瑞光說兩岸越來越疏遠，「賴市長曾提過自己是台獨務實工作者，我想知道，將來您怎樣跟號稱要維持現狀的蔡總統搭配？」

其他人也看了這些...

政見會／賴清德「不低頭」展自信！破題鎖定國家主權、台美經濟合作
政見會／張善政秀手板提十大數位行動計畫　批蔡英文利用網紅、操弄網軍
政見會／「院長對決」！賴清德紫色領帶吸睛　張善政西裝配牛仔褲

白白胖胖也是一種美

ET快訊
繳21萬拿黑卡...他曝光「極致尊榮體驗」！　網看圖跪喊乾爹
謝和弦不只送iPhone…作新歌捧出道當歌手！　莉婭露燦笑：
政見會／台灣人很善良！賴清德酸張善政「暖男變憤青」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

包包被搜出「小秘密」！　高嘉瑜認了：想當媽媽，快要生不出來了

政見會／「以吃飯皇帝大為核心！」　賴清德提3大施政方向

政見會／余湘「朗讀」10大政見：推動自主安樂死、解禁18歲不能辦手機

政見會／暖男變憤青！賴清德：因為張善政歧視性發言超過社會界線

政見會／遭酸「暖男變憤青」　張善政回嗆賴清德：沒錯！看到楊蕙如案能不生氣嗎？

政見會／張善政：民進黨用無知的數位創業政策　把年輕人趕到海外

政見會／首輪脫稿籲擱置反滲透法　余湘轟民進黨：完全執政完全不負責

政見會／賴清德提6使命團結台灣：韓國瑜應放棄九二共識

政見會／張善政頻低頭…拿手板遭網抓包：原來是讀卡機啊

政見會／非核家園「謀財又害命」！　張善政：賴清德身為醫師您於心何忍？

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

包包被搜出「小秘密」！　高嘉瑜認了：想當媽媽，快要生不出來了

政見會／「以吃飯皇帝大為核心！」　賴清德提3大施政方向

政見會／余湘「朗讀」10大政見：推動自主安樂死、解禁18歲不能辦手機

政見會／暖男變憤青！賴清德：因為張善政歧視性發言超過社會界線

政見會／遭酸「暖男變憤青」　張善政回嗆賴清德：沒錯！看到楊蕙如案能不生氣嗎？

政見會／張善政：民進黨用無知的數位創業政策　把年輕人趕到海外

政見會／首輪脫稿籲擱置反滲透法　余湘轟民進黨：完全執政完全不負責

政見會／賴清德提6使命團結台灣：韓國瑜應放棄九二共識

政見會／張善政頻低頭…拿手板遭網抓包：原來是讀卡機啊

政見會／非核家園「謀財又害命」！　張善政：賴清德身為醫師您於心何忍？

包包被搜出「小秘密」！　高嘉瑜認了：想當媽媽，快要生不出來了

北京研議直接進口美國貨　香港可能每年損100億美元

破百公斤兒3樓墜下　老父情急伸手接遭壓傷雙雙送醫

紐西蘭槍枝回購計畫結束　未來違法者可處5年徒刑

心疼莉婭「遭劉學軒性騷擾」　謝和弦嗆人渣：我的女人你動看看

政見會／「以吃飯皇帝大為核心！」　賴清德提3大施政方向

柯佳嬿「吹半屏山髮型」扮古惑女　許光漢笑讚：比較正

2019年中國代表字「穩」　打敗愛、創獲得票選冠軍

政見會／余湘「朗讀」10大政見：推動自主安樂死、解禁18歲不能辦手機

14歲國中生廁所「口鼻噴血」暴斃！警調查「意外死亡」結案…驗屍報告出爐逆轉

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

名嘴爆料：韓國瑜勝選關鍵是王金平

爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一模一樣

入黨15年「撕黨證」改挺韓國瑜

預測淺藍歸隊　范世平籲小英少看稿

曾坐過牢？韓國瑜：黑韓產業鍊已發瘋！

小商人「拿麼厲害」看板升級行動卡車

邱毅批鍾明軒「男女不分」：看他搔首弄姿想吐…

政見會狂看稿！黃士修：高嘉瑜根本先知

蔡英文扯「主秘變閨蜜」　當事人打臉

光復高雄貼安全帽！騎士挑釁　韓辦：不能認定他挺韓

更多熱門

相關新聞

「張善政暖男變憤青！」賴清德：是因為歧視發言超過社會界線

「張善政暖男變憤青！」賴清德：是因為歧視發言超過社會界線

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德在第二輪政見發表時酸張善政是「暖男變憤青」。賴清德解釋，自己並不是因為張善政批評政府而如此認為，而是因為針對蘇揆健康和性別歧視的發言已經超過社會界線，才會這樣評論。

政見會／遭賴酸「暖男變憤青」　張善政回嗆

政見會／遭賴酸「暖男變憤青」　張善政回嗆

張善政：民進黨用無知數位創業政策　把年輕人趕到海外

張善政：民進黨用無知數位創業政策　把年輕人趕到海外

政見會／余湘再轟民進黨：完全執政完全不負責

政見會／余湘再轟民進黨：完全執政完全不負責

張善政遭網抓包：稿看得比小英還勤

張善政遭網抓包：稿看得比小英還勤

關鍵字：

張善政韓國瑜政見會2020大選2020大選韓國瑜副總統

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦「身上刻兄弟名」助攻爆紅！下一步刺莉婭

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

路邊拉筋被偷拍「本尊是台劇女神」

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面