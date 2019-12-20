政見會／張善政攻賴清德：「台獨務實工作者」如何與「維持現狀」的蔡英文合作？

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場，國民黨副總統候選人張善政在第一輪發言的最後時間，轉而先攻賴清德，他要求賴清德回答：「賴市長曾提過自己是台獨務實工作者，我想知道，將來您怎樣跟號稱要維持現狀的蔡總統搭配？」

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

張善政在第一輪發言時，一開始他先說明自己參選的心路歷程，提到他卸任行政院長後，看到蔡政府執政無方，造成國內嚴重對立、酬庸用人令人無法認受，「去年縣市長選舉開始，我幫助優質縣市長候選人助選，接觸到基層民眾，體會到他們低迷、期盼改變的氛圍，對蔡英文執政失望的不只我和身旁朋友，我體認到我的目標是盡一切力量，讓濫權政府下架。」

在發言的過程中，張善政也挑動「蔡賴」初選心結，他表示，相信今天同台的余湘女士，也是希望能夠改變蔡政府低迷的執政而參選。「我也相信，與我曾經一起並肩面對台南登革熱和0206地震、與我互稱難兄難弟的清德兄，也是因為想要提振民進黨這幾年執政的低迷，才會在初選階段站出來，爭取代表民進黨參選總統的權利。」

張善政在說明完自己的參選心路歷程後，最後也不忘啟動攻勢表示他想請教賴清德兩個問題，藍綠聚焦在兩岸關係，前陣子前AIT主席薄瑞光說兩岸越來越疏遠，「賴市長曾提過自己是台獨務實工作者，我想知道，將來您怎樣跟號稱要維持現狀的蔡總統搭配？」

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