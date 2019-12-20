政見會／張善政痛批：蔡英文為了選舉只會「吹噓、美化數據、欺騙選民」

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。國民黨副總統候選人張善政在第二輪發言時，痛批蔡英文執政離人民太遠，等於是在告訴人民「何不食肉糜」，他批評，蔡英文為了選舉就只會「吹噓、美化數據、欺騙選民」，這對台灣的經濟和人民的生計我度知道會有什麼幫助?

張善政在第二輪發言時提出產業面的政策，韓國瑜傾聽來自中小企業、勞工、農民朋友心聲，大家都反映台灣經濟每況愈下，政府完全不知民間疾苦 ，尤其錯誤的觀光政策，讓觀光從業人員越來越蕭條。「民眾都希望我們要好好救台灣，讓以後的日子變好，當蔡總統得意洋洋說經濟二十年來最好，回台投資超過七千億，我們和大家一樣，心裡沒有喜悅，而是有點難過，因為蔡總統離人民太遠，等於是在告訴人民『何不食肉糜』。」

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）



張善政接著再次拿出手板「帶領台灣邁向繁榮均富」，提出產業政策包括推動庶民經濟希望工程、大格局過展觀光產業、打造自由開放經貿環境、再造產業競爭優勢、健全投資環境、解決五缺問題。

張善政最後分享一段讓他覺得相當難過的親身經歷，他說，有一位大學同學長期在高雄工作，但他來不及參加畢業四十年的重聚活動，因為他罹患肺腺癌過世了。「我相信這不是一個個案，我們多少也都會接觸到周遭親戚朋友們一些不幸罹患肺癌的事情。因為根據最近發表的統計，我們已經成為亞洲肺癌罹患率僅次於北韓的國家。」

張善政批評，蔡英文一點都不感到愧疚，蔡英文以前高喊「用愛發電」，現在卻增加燃煤「用癌發電」，賴前院長曾在答詢時，說過「以空汙為標準最好能源是核電」， 但民進黨推動非核家園，卻不斷產生pm2.5危害民眾健康，「賴院長應該非常有體會，看到民眾因空汙罹癌、多少兒童每天在對抗痛苦的過敏、氣喘，您於心何忍？」痛批非核家園政策是「繼謀財又害命」！

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