政見會／非核家園「謀財又害命」！　張善政：賴清德身為醫師您於心何忍？

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。國民黨副總統候選人張善政在第二輪發言時，痛批蔡政府「非核家園」政策，並向賴清德喊話「您自己身為一位醫師，一定有很多體會，看到民眾因為空污而罹癌、因PM2.5可能導致心血管疾病及失智增加，特別是多少兒童每天都在痛苦的與過敏及氣喘對抗，您於心何忍? 您還要繼續支持蔡英文嗎？」

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

張善政在第二輪發言時痛批非核家園政策，並以一段讓他覺得相當難過的親身經歷，他說，有一位大學同學長期在高雄工作，但他來不及參加畢業四十年的重聚活動，因為他罹患肺腺癌過世了，「我相信這不是一個個案，我們多少也都會接觸到周遭親戚朋友們一些不幸罹患肺癌的事情。因為根據最近發表的統計，我們已經成為亞洲肺癌罹患率僅次於北韓的國家。」

張善政批評，蔡英文一點都不感到愧疚，以前高喊「用愛發電」，現在卻增加燃煤「用癌發電」，賴前院長曾在答詢時，說過「以空汙為標準最好能源是核電」， 但民進黨推動非核家園，卻不斷產生pm2.5危害民眾健康，「賴院長應該非常有體會，看到民眾因空汙罹癌、多少兒童每天在對抗痛苦的過敏、氣喘，您於心何忍？」痛批非核家園政策是「既謀財又害命」！

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