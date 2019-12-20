　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打造自動取貨系統、機械手臂定位　台科大辦機械競賽總獎金達15萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台科大辦機械競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大機械系學生（右起）吳宗霖、曾彥菱、賴似蓉設計自動化取貨系統。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學今（20日）舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，來自台科大、台師大、北科大、海洋大學、中原大學，共5所學校29組學生團隊參賽，分別打造超商自動取貨系統、具視覺辨識能力的自走車、機械手臂等各式作品，競賽總獎金達15萬元台幣。

台科大校長廖慶榮表示，透過舉辦專題競賽鼓勵學生發揮創意，從零到有動手打造專題作品，不論是設計機器人或各式各樣的自動化系統，同學們需要應用軟體程式、機構電路、影像處理等跨領域專業技術，藉此提升實作技術能力與產業接軌，學生們也可互相觀摩學習，拉近與他校同學的情誼。

▲▼ 台科大辦機械競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

請繼續往下閱讀...

▲台科大今舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，共5所學校29組學生及外籍生團隊參賽。（圖／台灣科技大學提供）

台科大與台師大自2016年起共同規畫「北區二校機械（電）工程學系專題製作競賽」，今年由台科大主辦，參賽學生也擴增為五所大專院校，參賽者需自行設計與機械或機電工程領域相關的作品，以創新性、整合性、實用性及團隊合作精神評選出前三名及佳作，第一名隊伍將可獲三萬元獎金。

台科大機械系主任陳明志表示，專題競賽重視學生的創意、機械與資訊科技的跨領域整合能力，專題製作不像課堂考試有標準答案，學生們必須在學習理論研究與實作的過程中摸索學習，參與競賽同時也培養了學生團隊合作及簡報能力。

▲▼ 台科大辦機械競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大機械系學生（左起）戴昕楷、周庚緯、高瑋澤設計搭載相機鏡頭的機械手臂，讓機械手臂動作更精準。（圖／台灣科技大學提供）

台科大機械系團隊應用人臉辨識技術與機械手臂，建設一套資料庫系統，透過照相機辨識人臉五官輪廓，能夠自動辨識顧客身分，並與機械手臂連線自動夾取指定貨物，全程不需人力參與。參與製作的機械系學生吳宗霖表示，超商取貨有時候需要等待店員找包裹，會花比較多時間，因此團隊希望打造相關系統改善這個問題。當機器透過紅外線感測有人靠近時，便會啟動照相機辨識，系統比對確認身分後會將訊息傳給機械手臂，由機械手臂夾取貨物，從確認顧客身分到拿貨全自動。

為了提升自走車獨立執行任務的能力，另一組台科大團隊打造具有視覺辨識、能夠自動定位的全向輪自走車。透過計算輪子轉角，車子可以知道自己正往什麼方向移動、移動了多遠距離，除此之外，利用車上裝設的景深相機，能夠感測周遭環境，經過精密的計算與比對後讓自走車自行定位，提升車子的自主性及移動力。

▲▼ 台科大辦機械競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大機械系學生石耘碩（左）、張晁銘（右）打造具有視覺辨識、能夠自動定位的全向輪自走車。（圖／台灣科技大學提供）

主要負責自走車軟體與無線通信的台科大機械系大四石耘碩表示，原本對程式不是很熟悉，投入很多時間研讀技術性文檔，經過這次專題製作，除了寫程式能力有很大的進步，也對微控制器、機器人開源系統應用有更多認識。目標做出可以獨立執行任務的自走車，代替人們進入過於危險或狹小的空間執行任務。

另一組學生團隊設計搭載相機鏡頭的機械手臂，將鏡頭直接設置在機械手臂上，讓機械手臂隨時掌握物件的位置，動作更精準，整體機動性更高。

負責影像處理的台科大機械系學生戴昕楷表示，專題成果可以運用在生產電路板等體積較小的產線中，透過鏡頭捕捉物件影像，強化機械手臂動作的精準度。戴昕楷說，以前對影像處理技術不熟悉，參與專題製作是給自己的挑戰，過程中也學到很多。

ET快訊
鄰居小模「借住變媳婦」邀2女同住　爸媽逼婚天龍哥想哭：又不是
路邊拉筋被偷拍…緊身褲解放倒C蜜桃！本尊是「台劇女神」真相照
男騎士被罵「油只加1元」怒向中油求償30萬！站長：怕機器故障
玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達談星】12.18～12.24火象星座　牡羊年底工作績效神爆發

耗資550億元歷經10年的評估和興建　蘇花改2020年1月6日通車

春節加班機第二波12/23開放預訂　遠航是否復飛？民航局審酌中

比價網訂機票！人妻付3人錢「到機場變2位」　她翻確認信氣炸：2封相似度95%

「大自然把我們打回原點」　優人神鼓《時間之外》睽違8年返台演出！

快訊／玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界

打造自動取貨系統、機械手臂定位　台科大辦機械競賽總獎金達15萬

【瑪法達談星】12.18～12.24土象星座　魔羯年終大賞、尾牙獎勵愉快入手

蘇花改喜迎通車！歷經9年工程⋯明年1/6下午4點全線通車

青春山海線首站YouBike租借站現身金山中角灣　新北再增添2站

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

【瑪法達談星】12.18～12.24火象星座　牡羊年底工作績效神爆發

耗資550億元歷經10年的評估和興建　蘇花改2020年1月6日通車

春節加班機第二波12/23開放預訂　遠航是否復飛？民航局審酌中

比價網訂機票！人妻付3人錢「到機場變2位」　她翻確認信氣炸：2封相似度95%

「大自然把我們打回原點」　優人神鼓《時間之外》睽違8年返台演出！

快訊／玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界

打造自動取貨系統、機械手臂定位　台科大辦機械競賽總獎金達15萬

【瑪法達談星】12.18～12.24土象星座　魔羯年終大賞、尾牙獎勵愉快入手

蘇花改喜迎通車！歷經9年工程⋯明年1/6下午4點全線通車

青春山海線首站YouBike租借站現身金山中角灣　新北再增添2站

【瑪法達談星】12.18～12.24火象星座　牡羊年底工作績效神爆發

民主黨第六辯「認定川普續當總統」　楊安澤籲解決問題：別再沉迷彈劾！

吳敦義批小英「衰尾查某」　于美人：遺憾國民黨女性沒站出來抗議

米奇米妮鼠年報到！　HOLA熱銷窗花把傳統變可愛

挺韓罷韓各10萬人高雄對決　11檢察官進駐指揮所：嚴辦挑釁滋事

蔡詩芸「挺巨肚」拍孕婦寫真！　低胸細肩帶…王陽明站背後「甜蜜舉動」閃炸

賓士、海神惡煞對尬9屁孩　他跑太慢遭擄上車打到求饒：不敢了

【楊蕙如案】邵宗海／網軍「肆虐政治」及「介入選舉」的反省

美到炸翻！2公里長「彰化月影燈記」　為期50天再掀打卡高潮

政見會20日登場！正面對決張善政　賴清德聚焦蔡政府政績、攻防對手「脫線發言」

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

掃地機器人逃家　失主終於現身了

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

全國高中職寒假提早放　週六先補課

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈

東北季風水氣再增多！明天全台飄雨

挺韓、罷韓遊行高雄較勁　遊覽車曝現況

更多熱門

相關新聞

容毅燊猛繳雙10　台師大7連勝

容毅燊猛繳雙10　台師大7連勝

總教練王志群因事北返連缺席3場但照贏球後，12日他銷假歸隊重掌兵符，子弟兵卻給他一個首節最高落後9分的見面禮，第二節回神拉出24比10攻勢才次第翻轉戰局，台師大最終80：66擊敗台科大，中鋒容毅燊本季首度「雙十」，如同任、督二脈徹底打開的大二射手黃泓諭，則連3場、開季4度單場至少進4記三分球，續寫個人新猷。

台科大勝康寧止開季4連敗奪首勝　

台科大勝康寧止開季4連敗奪首勝　

印尼技職校師生組團參訪臺灣館 體驗智慧製造技術

印尼技職校師生組團參訪臺灣館 體驗智慧製造技術

台科大玩纖維混凝土保齡球競賽

台科大玩纖維混凝土保齡球競賽

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

關鍵字：

機械台科大

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

前女友「有車有房才嫁」6年後反悔　他發文勸被嗆

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面