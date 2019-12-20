打造自動取貨系統、機械手臂定位　台科大辦機械競賽總獎金達15萬

▲台科大機械系學生（右起）吳宗霖、曾彥菱、賴似蓉設計自動化取貨系統。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學今（20日）舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，來自台科大、台師大、北科大、海洋大學、中原大學，共5所學校29組學生團隊參賽，分別打造超商自動取貨系統、具視覺辨識能力的自走車、機械手臂等各式作品，競賽總獎金達15萬元台幣。



台科大校長廖慶榮表示，透過舉辦專題競賽鼓勵學生發揮創意，從零到有動手打造專題作品，不論是設計機器人或各式各樣的自動化系統，同學們需要應用軟體程式、機構電路、影像處理等跨領域專業技術，藉此提升實作技術能力與產業接軌，學生們也可互相觀摩學習，拉近與他校同學的情誼。

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▲台科大今舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，共5所學校29組學生及外籍生團隊參賽。（圖／台灣科技大學提供）



台科大與台師大自2016年起共同規畫「北區二校機械（電）工程學系專題製作競賽」，今年由台科大主辦，參賽學生也擴增為五所大專院校，參賽者需自行設計與機械或機電工程領域相關的作品，以創新性、整合性、實用性及團隊合作精神評選出前三名及佳作，第一名隊伍將可獲三萬元獎金。



台科大機械系主任陳明志表示，專題競賽重視學生的創意、機械與資訊科技的跨領域整合能力，專題製作不像課堂考試有標準答案，學生們必須在學習理論研究與實作的過程中摸索學習，參與競賽同時也培養了學生團隊合作及簡報能力。

▲台科大機械系學生（左起）戴昕楷、周庚緯、高瑋澤設計搭載相機鏡頭的機械手臂，讓機械手臂動作更精準。（圖／台灣科技大學提供）

台科大機械系團隊應用人臉辨識技術與機械手臂，建設一套資料庫系統，透過照相機辨識人臉五官輪廓，能夠自動辨識顧客身分，並與機械手臂連線自動夾取指定貨物，全程不需人力參與。參與製作的機械系學生吳宗霖表示，超商取貨有時候需要等待店員找包裹，會花比較多時間，因此團隊希望打造相關系統改善這個問題。當機器透過紅外線感測有人靠近時，便會啟動照相機辨識，系統比對確認身分後會將訊息傳給機械手臂，由機械手臂夾取貨物，從確認顧客身分到拿貨全自動。



為了提升自走車獨立執行任務的能力，另一組台科大團隊打造具有視覺辨識、能夠自動定位的全向輪自走車。透過計算輪子轉角，車子可以知道自己正往什麼方向移動、移動了多遠距離，除此之外，利用車上裝設的景深相機，能夠感測周遭環境，經過精密的計算與比對後讓自走車自行定位，提升車子的自主性及移動力。

▲台科大機械系學生石耘碩（左）、張晁銘（右）打造具有視覺辨識、能夠自動定位的全向輪自走車。（圖／台灣科技大學提供）



主要負責自走車軟體與無線通信的台科大機械系大四石耘碩表示，原本對程式不是很熟悉，投入很多時間研讀技術性文檔，經過這次專題製作，除了寫程式能力有很大的進步，也對微控制器、機器人開源系統應用有更多認識。目標做出可以獨立執行任務的自走車，代替人們進入過於危險或狹小的空間執行任務。



另一組學生團隊設計搭載相機鏡頭的機械手臂，將鏡頭直接設置在機械手臂上，讓機械手臂隨時掌握物件的位置，動作更精準，整體機動性更高。



負責影像處理的台科大機械系學生戴昕楷表示，專題成果可以運用在生產電路板等體積較小的產線中，透過鏡頭捕捉物件影像，強化機械手臂動作的精準度。戴昕楷說，以前對影像處理技術不熟悉，參與專題製作是給自己的挑戰，過程中也學到很多。