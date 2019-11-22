整理紗線「機械突啟動」！女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

▲徐女工作時遭機械捲入慘死，圖為示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

徐姓女紡織廠工人2017年工作時，慘遭整經機捲入夾死，廠方認為是徐女操作造成的過失，僅願陪20萬元，讓徐女家屬不滿提告。案經上訴，高院判決出爐，認為雙方都有過失，工廠須賠88萬元6843元。

據《自由時報》報導，徐女2017年9月操作整經機時，發現內部的紗線不平整，調整時未將機械停下，沒想到衣物被捲入，整個人直接卡入機械內捲死。

工廠認為，徐女未將機械停下，也沒穿著工作用的圍裙，上工前又關掉「電子斷電系統安全裝置（安全電眼）」才會造成此次的意外，認為對方明顯有過失，除了扣掉職災身故補償金168萬5250萬元之外，僅願賠20萬元。

但家屬無法接受廠商的說法及金額，認為工廠沒有進行職前訓練，也未依職業安全衛生設施規則裝設相關防護設備，提起民事訴訟，向工廠負責人進行求償。

高院發現，徐女工作27年，且證人均表示工廠未進行職前訓練、未提供工作圍裙，大家皆穿著便服上班，因次與徐女身亡有因果關係。

另外，高院表示，廠商雖應為此負責，但徐女關閉安全電眼，才會導致意外發生時機械沒有停下，雙方都需付一半的責任，最後判廠方須賠償醫藥費、喪葬費及精神撫慰金共88萬元6843元。

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