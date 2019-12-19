法國控電商平台逃稅　亞馬遜公布申報表「直接打臉」

▲亞馬遜（Amazon.com, Inc.）。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國電商公司亞馬遜（Amazon.com, Inc.）先前被法國指控沒有繳納足夠的稅，因而飽受批評，於是決定在18日首次公開納稅申報表，以澄清逃稅一說。首席執行官弗雷德里克·杜瓦爾（Frederic Duval）表示，這是一個太常被提及的問題，所以決定直接透明公開，「我們不只在法國這樣做，在英國也是如此。」

法國參議院在7月通過「數位服務稅」（Digital Service Tax, DST）法案，針對在法國年營收超過2500萬歐元（約台幣8.4億元），以及全球年營收超過7.5億歐元（約台幣251億元）的科技服務公司，必須支付3％的稅收，Facebook、Google、Airbnb、亞馬遜等企業，都在此項法案的規範內。

▲亞馬遜使用自動化倉儲系統，處理來自全球各地的訂單。（圖／路透）

納稅申報表顯示，亞馬遜2018年在法國的收入為45億歐元（約台幣1510億元），支付了2.5億歐元（約台幣84億元）的相關稅收與費用，並沒有逃稅的疑慮。杜瓦爾表示，亞馬遜在法國持續發展中，並且隨著這種成長的趨勢，也一起增加了對公共服務和社會的貢獻。

對此美國貿易代表署（USTR）宣稱，數位稅並不符合現有的國際稅收原則。

在數位稅通過後，川普相當生氣，為了對應法國的作為，威脅要對價值24億美元（約台幣723億元）的法國商品，包括香檳，化妝品，酸奶和奶酪等產品，徵收高達100％的關稅，預計將在2020年1月舉行公聽會。