川普海湖莊園遭闖入「今年第2起」！　中國女被逮捕

▲闖入事件發生時，海湖莊園正舉辦募款晚會，但川普並不在場。圖為海湖莊園（Mar-a-Lago）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）18日遭到56歲中國女子陸靜（Jing Lu）私自闖入，在保全人員勸離後，再度返回俱樂部拍照，最終被警方依據街頭滯留罪（loitering）與徘徊罪（prowling）逮捕拘留。這是今年第2起類似事件，外界紛紛對潛在的國安威脅感到擔憂，白宮、海湖莊園、川普集團目前尚未做出回應。

綜合《邁阿密先驅報》（Miami Herald）等外媒報導，海湖莊園當時正在舉辦募款晚會，川普總統長子小唐納（Donald Trump Jr.）等人都在場，但卻發生疑似闖入事件。

棕櫚灘警方發言人奧格尼克（Michael Ogrodnick）表示，當陸靜重返海湖莊園開始拍照時，當地警方隨即展開行動將她逮捕，把她押入棕櫚灘郡立監獄（Palm Beach County Jail）。根據監獄紀錄，她被指控在沒有暴力行為的狀態下違抗相關人員；外傳陸靜的簽證已經過期，但已知她在事發後要求律師協助。

據了解，川普預計20日來到海湖山莊，在此度過為期2週的耶誕新年假期。

事實上，這已經不是海湖莊園第一次發生類似事件。今年3月，中國女子張玉婧也因為擅闖海湖莊園被逮捕，當時她身上被搜出4支手機、一台筆電、一個外接硬碟及一個USB隨身碟，她的旅館房間則有探測針孔攝影機的信號探測器等其他電子設備，調查期間甚至向聯邦執法人員說謊，最終被判刑8個月。

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▼張玉婧今年3月闖入海湖莊園遭到逮捕。（圖／Broward County Sheriff`s Office、路透社）