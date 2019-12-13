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花蓮客庄飲食人物誌特展　5名飲食達人分享客家料理精隨

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▲▼客家飲食達人帶來發糕、客家麻糬、碗粿等客家傳統美食，讓民眾品嘗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

客家飲食達人帶來發糕、客家麻糬、碗粿等客家傳統美食，讓民眾品嘗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

提到客家，就會想起客家的飲食文化，醬菜、擂茶等都是熟悉的客家美食，花蓮市好客文化會館在本年度最後一檔展期，展出的是「味道─花蓮客庄飲食人物誌」特展，即日起展出，將領大家從味道進入客家飲食文化的領域，邀請大家一起透過食物、味道，拉近與客家文化的距離。

「味道─花蓮客庄飲食人物誌」特展，以「人、味道」為主軸，拍攝五名客家飲食達人來分享客家料理的精隨及期望傳承。12日開幕式中，邀請影片中的客家飲食達人有石庭客家小館的老闆林運松、客家美食教育家邱春蓮、覓食合院的老闆葉志龍、豐田劉記碗粿第三代劉皇怡以及粽子阿姨謝美苓到現場，同時也帶來發糕、客家麻糬、碗粿等客家傳統美食，讓民眾品嘗。

▲▼客家飲食達人帶來發糕、客家麻糬、碗粿等客家傳統美食，讓民眾品嘗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

一般而言，客家飲食多以傳統的「鹹、香、肥」三個原則，因為從前的人們大多需要大量勞力工作，所以菜餚較油也較重口味，而客家飲食文化特色就是，保持食物原料的原味、特別擅用香料與沾醬、具有獨特的醬漬食品，每個鄉鎮，甚至村里，都可以找到特屬地方與主廚風味，或稱之為「家的味道」「媽媽的味道」的客家美食。「這樣的好味道，絕對不能消失。」也是五名客家飲食達人的堅持的動力。

▲▼客家飲食達人帶來發糕、客家麻糬、碗粿等客家傳統美食，讓民眾品嘗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

客家飲食文化特色就是，保持食物原料的原味、特別擅用香料與沾醬。

市長魏嘉賢表示，客家人歷經多次遷徙，要面對新的環境與適應，整個過程可以從客家飲食找到文化與脈絡，也由於客家人的「硬頸」精神，將具有特色的傳統客家菜餚風味保留下來，至今成為許多老饕們最愛的美食料理之一。

▲▼客家飲食達人帶來發糕、客家麻糬、碗粿等客家傳統美食，讓民眾品嘗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

這次展出的內容除了有人物誌及影片外，現場還能看到客家料理常用的佐料如薑、破布子、香菜等，也展示傳統美食牛汶水、發糕、擂茶等，以及食譜可以讓民眾跟著做出美味的客家料理，並以傳統的醃鳳梨、黃豆醬等醬料來啟動大家的嗅覺力，來呈現客家「味道」的故事。

「味道─花蓮客庄飲食人物誌」特展，自即日起展出至明年3月31日，期盼透過人物故事、飲食文化、記憶味道，讓民眾認識東部的客家飲食文化。

►「即日起，我退出老化黨。」

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