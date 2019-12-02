　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼托運行李，行李托運，超重，行李箱，行李磅秤，行李超重，行李條，地勤，打包行李。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2名女子因行李箱擋道問題，在月台大打出手，判賠108萬餘元確定。此為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

張姓女子日前購買台鐵自強號車票靠窗座位，上車時因閃避靠走道座位的謝姓美甲師行李，頭部撞到置物架，下車時張女踢了謝女的行李，雙方起了糾紛，在月台上大打出手，謝女被壓制在地，手腳擦傷、腰椎骨斷裂滑脫，謝女求償385萬餘元，一審判賠130萬餘元，二審高院改判賠108萬餘元確定。

判決指出，張女2017年9月21日晚間9時許，從板橋火車站搭乘台鐵南下自強號列車欲前往桃園火車站，上車後到所購買之第4節車廂50號靠窗座位時，因原本就坐在靠走道的謝姓美甲師將行李放置在腳前，張女只好跨過行李箱進入座位，但頭部卻撞到上方的置物架。列車只走了一站就到桃園火車站，2女均下車，張女不滿剛剛被行李檔道，腳踢了一下謝女的行李箱，雙方起了爭執。

張女動手將謝女從車門推下月台，並徒手拉扯謝女之頭髮，再將謝女壓制於月臺地面上。謝女最後受有雙側腕部及左側膝部挫傷、右側前臂擦傷及第五腰椎第一薦骨椎弓斷裂滑脫之傷害。謝女不滿，提出民刑事訴訟。刑事部分，張女雖願意以10萬元和解，但不被謝女接受，最後張女被依照傷害罪判刑拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。謝女再提出民事訴訟，求償385萬餘元。

一審法院審理後，判決張女須賠償130萬餘元。張女上訴二審，辯稱謝女原本就有腰傷，並非被她攻擊成傷，拒絕賠償。但高等法院審理後，將謝女送長庚醫院鑑定，鑑定結果認定謝女腰椎受傷後，殘存腰痛、無法彎腰及後背腰椎疤痕等症狀，最後鑑定謝女因此受到勞動力減損9％。

高院重新計算謝女損失，認為案發時謝女為43歲，到65歲強制退休前還有近22年，另外謝女每月薪資約4萬3千元，再加上醫藥費以及8萬元的精神慰撫金，最後判決張女必須賠償108萬5540元。全案確定。

ET快訊
蔡依林深夜出題「阿信搶答」洩愛意　網一看秒懂：真的很會撩！
中9億大獎2年卻自轟身亡　幸運男感嘆：中樂透是人生最糟糕的事
稱台女很easy！「洋腸尼克」轉戰南韓偷拍遭通緝　丹麥落網
楊蕙如LINE群下令！成員月領1萬帶風向　
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

我的BMW不見了！新北婦桃園賞花找嘸車　警不到10分鐘搞定

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

張學友開告！演唱會片段被當演講案例　合作廠商被控侵權妨害秘密

遠距戀愛太煎熬...她誤信「假男友」大玩曚眼性愛！忘戴眼罩轉頭崩潰：你誰？

前擋玻璃寫「王X蛋」！廣告貨車遭黑漆噴塗　萬里飛行傘業者怒報案

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！

貨車倒車A後車自認沒事開走　女駕駛肇逃得吃罰單吊扣駕照

宜蘭李宗瑞！準消防員性侵5少女再拍裸照逼當「性奴」

婦臨櫃領15萬「給姪子投資」　銀行專員機警報警攔阻

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

我的BMW不見了！新北婦桃園賞花找嘸車　警不到10分鐘搞定

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

張學友開告！演唱會片段被當演講案例　合作廠商被控侵權妨害秘密

遠距戀愛太煎熬...她誤信「假男友」大玩曚眼性愛！忘戴眼罩轉頭崩潰：你誰？

前擋玻璃寫「王X蛋」！廣告貨車遭黑漆噴塗　萬里飛行傘業者怒報案

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！

貨車倒車A後車自認沒事開走　女駕駛肇逃得吃罰單吊扣駕照

宜蘭李宗瑞！準消防員性侵5少女再拍裸照逼當「性奴」

婦臨櫃領15萬「給姪子投資」　銀行專員機警報警攔阻

爆出軌壓垮10年婚...趙元同首發聲「巨大污衊」：一直很愛靜茹

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

韓國瑜「讓高雄出一個總統」　賴清德回擊：這次是出自屏東！

酒醉女慘被撿屍性侵　嫌犯意外「救她一命」竟然求法官輕判！

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

史上首次全國社造會議！鄭麗君：「文化發展基金」挺社造

酸黃國昌「要當勇敢立委」！韓國瑜提告：拿不出證據「意圖使人不當選」

德州小飛機「高空引擎故障」轉降失敗　機上3人全罹難

男人再壯都「不舉」！網掀「椅子挑戰」熱潮　卻只有女人才辦得到

臉圓就用頭髮遮！超完美捲度讓你修飾成小V臉，各種長度都適用

社會熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

即／騎機車誤上國道...男疑遭「7車追撞」當場慘死

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

睡到一半好涼　醉男低頭見友趴腿間

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

板橋正妹遭強擄上車　她驚恐尖叫嚇跑綁匪

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

女里長30萬勸退對手　遭判4年2月

貓兒子火化埋盆栽被偷　主人淚喊：拜託還給我！

老友媳婦當情婦　正宮傻傻金援讓他倆雙宿雙飛

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

更多熱門

相關新聞

準消防員性侵5少女　判刑9年定讞

準消防員性侵5少女　判刑9年定讞

考上消防特考的準消防員王士聰，上榜後誘騙多名少女交往，並帶回住處發生關係、強拍性愛照片。少女不堪蹂躪，要求分手時，王男就恐嚇散布性愛照，一再逼迫上床，總計性侵5名少女。一審法院重判15年半，二審時他與部分被害人和解，獲改判9年。全案上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

尤美女／借提少年應盡速解還

尤美女／借提少年應盡速解還

台鐵監視器還原「事故時間軸」

台鐵監視器還原「事故時間軸」

台鐵列車設計曝　山、海、夕全包

台鐵列車設計曝　山、海、夕全包

苗栗平交道事故　車主：柵欄沒放

苗栗平交道事故　車主：柵欄沒放

關鍵字：

法律人權台鐵行李置物架二審打架腰椎確定美甲師

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面