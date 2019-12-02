被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

▲2名女子因行李箱擋道問題，在月台大打出手，判賠108萬餘元確定。此為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

張姓女子日前購買台鐵自強號車票靠窗座位，上車時因閃避靠走道座位的謝姓美甲師行李，頭部撞到置物架，下車時張女踢了謝女的行李，雙方起了糾紛，在月台上大打出手，謝女被壓制在地，手腳擦傷、腰椎骨斷裂滑脫，謝女求償385萬餘元，一審判賠130萬餘元，二審高院改判賠108萬餘元確定。

判決指出，張女2017年9月21日晚間9時許，從板橋火車站搭乘台鐵南下自強號列車欲前往桃園火車站，上車後到所購買之第4節車廂50號靠窗座位時，因原本就坐在靠走道的謝姓美甲師將行李放置在腳前，張女只好跨過行李箱進入座位，但頭部卻撞到上方的置物架。列車只走了一站就到桃園火車站，2女均下車，張女不滿剛剛被行李檔道，腳踢了一下謝女的行李箱，雙方起了爭執。

張女動手將謝女從車門推下月台，並徒手拉扯謝女之頭髮，再將謝女壓制於月臺地面上。謝女最後受有雙側腕部及左側膝部挫傷、右側前臂擦傷及第五腰椎第一薦骨椎弓斷裂滑脫之傷害。謝女不滿，提出民刑事訴訟。刑事部分，張女雖願意以10萬元和解，但不被謝女接受，最後張女被依照傷害罪判刑拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。謝女再提出民事訴訟，求償385萬餘元。

一審法院審理後，判決張女須賠償130萬餘元。張女上訴二審，辯稱謝女原本就有腰傷，並非被她攻擊成傷，拒絕賠償。但高等法院審理後，將謝女送長庚醫院鑑定，鑑定結果認定謝女腰椎受傷後，殘存腰痛、無法彎腰及後背腰椎疤痕等症狀，最後鑑定謝女因此受到勞動力減損9％。

高院重新計算謝女損失，認為案發時謝女為43歲，到65歲強制退休前還有近22年，另外謝女每月薪資約4萬3千元，再加上醫藥費以及8萬元的精神慰撫金，最後判決張女必須賠償108萬5540元。全案確定。