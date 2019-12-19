紫衣天使找到了！秒撲CPR「救活OHCA男遊客」　護理師本尊曝：應該做的

▲紫衣天使找到了！（圖／翻攝自臉書吳肇鑫～非常的急診室醫師）

記者劉維榛／綜合報導

昨（18）日，本站報導《「紫衣天使」CPR救回OHCA男遊客 驚險影片曝光！急診醫：台灣最美風景》，一名50多歲男遊客在溪頭昏迷、臉發黑，恰巧一名身穿紫衣的女子見狀，1分鐘內便判定OHCA，立即給予CPR，驚險救回男子一命故事，暖哭全台人。如今這位紫衣天使找到了，是南投一名護理師。

「吳肇鑫～非常的急診室醫師」臉書粉專這篇「尋人啟事：尋找紫衣天使」的暖聞，在23萬網友努力「肉搜推播」一番後，短短12小時找到天使本尊了，原來她是南投醫院的吳姓護理師，讓吳肇鑫感動表示，「再次驗證台灣醫護人員的血液中早已經嵌入救人的DNA。」

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擔任20年白衣天使的她，透露當天剛好跟先生去溪頭爬山，下山的時候，恰巧看見一群人在圍觀，「職業上的敏銳度」，便趕緊衝上前查看。她謙虛暖喊，「救人一命是自己的本份、自己的職責，是我應該做的！」

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▲「紫衣天使」身分曝光！（圖／東森新聞）

再次凸顯CPR的重要性，吳肇鑫透露，「在急診室工作20多年，這幾年我一直想做的事情就是讓『見義勇為』和『全民CPR』成為台灣共識。因為突然的心臟病說來就來，常常沒有任何預兆，唯一有機會讓病人起死回生的救命關鍵，只能期待身邊的人就是貴人。」

學會CPR救人一命，故事暖能量噴發，大批網友淚崩狂讚「以#我是護理師為榮，這種熱血真的超級棒」、「感謝所有的醫護人員，時時保有救人菩薩心腸」、「CPR真的很重要」、「台灣最美的風景，善心」、「感恩有這行善不予人知的醫護人員，功德無量」。

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